Quatro suspeitos de tiroteio no meio da rua são detidos em Vila Velha

Quatro suspeitos de dar tiros em via pública no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, e de participarem de tiroteios recentes na região foram detidos na manhã desta quarta-feira (4).
Segundo a Polícia Militar, agentes do 4º Batalhão, em conjunto com equipes da 17° Companhia Independente, intensificaram o patrulhamento no bairro após receberem informações de que os indivíduos, a bordo de dois veículos, teriam realizado disparos no meio da rua. Um dos carros envolvidos na ação foi localizado pela corporação na localidade de Cidade de Deus. Com os suspeitos, foram apreendidas duas pistolas e um revólver.