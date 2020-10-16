Homem é preso por se masturbar para amigas do filho em Linhares

Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (16), um homem de 36 anos acusado de estupro de vulnerável contra duas meninas de 10 e 11 anos. A prisão do suspeito aconteceu em Linhares, no Norte do Estado.

De acordo com as investigações, o homem permitia que as duas meninas brincassem com seu filho de 10 anos. Durante essas brincadeiras, quando não havia outro adulto na casa, ele se masturbava na presença das meninas.