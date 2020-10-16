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Estupro de vulnerável

Homem é preso por se masturbar para amigas do filho em Linhares

De acordo com a Polícia Civil, crimes aconteciam quando uma menina de 10 e outra de 11 anos brincavam com o filho do acusado

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 18:12
Delegacia Regional de Linhares
Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (16), um homem de 36 anos acusado de estupro de vulnerável contra duas meninas de 10 e 11 anos. A prisão do suspeito aconteceu em Linhares, no Norte do Estado.
De acordo com as investigações, o homem permitia que as duas meninas brincassem com seu filho de 10 anos. Durante essas brincadeiras, quando não havia outro adulto na casa, ele se masturbava na presença das meninas.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, foram feitas investigações e a polícia comprovou a prática do crime. O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça com pedido de prisão preventiva. Depois de preso, o homem foi interrogado e confessou o crime. O suspeito foi encaminhado para Xuri Vila Velha e pode ser condenado até 15 anos de prisão.

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