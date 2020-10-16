Homem é preso por se masturbar para amigas do filho em Linhares

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (16), um homem de 36 anos acusado de estupro de vulnerável contra duas meninas de 10 e 11 anos. A prisão do suspeito aconteceu em Linhares, no Norte do Estado.
De acordo com as investigações, o homem permitia que as duas meninas brincassem com seu filho de 10 anos. Durante essas brincadeiras, quando não havia outro adulto na casa, ele se masturbava na presença das meninas.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, foram feitas investigações e a polícia comprovou a prática do crime. O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça com pedido de prisão preventiva. Depois de preso, o homem foi interrogado e confessou o crime. O suspeito foi encaminhado para Xuri Vila Velha e pode ser condenado até 15 anos de prisão.