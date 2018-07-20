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Crime

Homem é preso por manter esposa e filha em cárcere privado em Viana

O criminoso exigia que a esposa confessasse uma traição, que foi negada pela jovem

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 20:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 20:39
Crédito: Divulgação
Um homem de 23 anos foi preso na manhã da última quinta-feira (19), por manter a esposa, de 28 anos, e a filha de quatro meses em cárcere privado, no município de Viana.
Na última quarta-feira (20), por volta de 23h, o homem teria usado drogas e fez as vítimas reféns. Ele teria dado um soco na mulher e usado uma faca para ameaçá-la. O criminoso exigia que ela confessasse uma traição, que foi negada pela jovem. 
No outro dia, o homem saiu e manteve a esposa e a filha trancadas dentro de casa. A mulher conseguiu arrombar a porta e fugiu com a bebê. Ela foi na delegacia e denunciou o marido. A vítima relatou violência psicológica, além de ter sido atingida com um soco na boca. 
A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Viana e a Polícia Militar conseguiram localizar o homem.
Em depoimento, ele negou os crimes e apresentou versões contraditórias. O criminoso  que tem passagem por roubo e já foi apreendido quando era adolescente  vai responder pelos crimes de cárcere privado e tortura. O homem foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

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