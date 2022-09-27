Homem é preso por agredir mulher na frente do filho em hotel de Vitória

Mais uma mulher foi agredida pelo companheiro no Espírito Santo. Desta vez, o crime aconteceu após a vítima se recusar a comprar drogas em Vitória, durante a madrugada de terça-feira (27). Ela levou socos no rosto quando o casal e o filho – uma criança de três anos – estavam dentro de um quarto de hotel no Centro da capital.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a família é de Cachoeiro de Itapemirim, mas está em Vitória há pelo menos quatro meses. À Polícia Militar, a mulher disse que passou a segunda-feira (26) usando droga ao lado do companheiro, Josimar da Silva Pani.
Quando a droga acabou, o marido teria pedido que ela fosse até a rua comprar mais entorpecentes. A mulher se recusou e o homem reagiu puxando o cabelo e a agredindo com socos no rosto. A vítima gritou por socorro e um funcionário do hotel chamou a polícia. Toda a cena aconteceu na frente do filho do casal, de três anos.
Josimar tentou fugir, mas ficou preso entre dois portões do hotel. Ele tentou se esconder no sótão do imóvel, mas foi encontrado e detido pela Polícia Militar.
A mulher agredida foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e recebeu alta na manhã desta terça-feira (27). O menino de três anos, filho do casal, foi entregue ao Conselho Tutelar. Mãe e filho devem ser acompanhados por um funcionário do órgão no retorno para Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil informou que Josimar da Silva Pani foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e, como não pagou a fiança arbitrada, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.