Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão

Uma policial civil que atua em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, foi afastada do cargo nesta sexta-feira (17) durante a segunda fase da Operação Caixa de Pandora. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Corregedoria Geral da Polícia Civil (CGPC), que apura evidências sobre crimes de corrupção, extorsão e violação de sigilo funcional cometidos por agentes públicos.
Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência da policial no município de Afonso Cláudio. Além das buscas, foi dado cumprimento à medida cautelar de afastamento da função pública da servidora por 180 dias. A investigação, segundo a polícia, será concentrada na Corregedoria Geral da corporação, que está realizando a análise técnica das evidências arrecadadas tanto na esfera criminal quanto na apuração administrativa disciplinar.
Durante as diligências, foram apreendidos diversos aparelhos celulares e documentos que servirão como base para as próximas etapas do processo. A ação foi realizada em conjunto com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Venda Nova do Imigrante, e contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).
Os mandados de busca e apreensão foram concedidos pela Vara Única de Itarana e foram cumpridos em duas cidades diferentes para coletar elementos complementares para a investigação.
Esta operação, segundo a polícia, é parte de uma investigação para combater a corrupção policial, além de atingir o último estágio de uma organização criminosa que cometeu crimes de homicídio, extorsão, venda ilegal de armas, roubos e furtos, em algumas cidades da região.