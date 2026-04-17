Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão

Durante as diligências, foram apreendidos diversos aparelhos celulares e documentos que servirão como base para as próximas etapas do processo. A ação foi realizada em conjunto com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Venda Nova do Imigrante, e contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).