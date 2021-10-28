Homem é preso por agredir e manter mulher em cárcere privado em Cachoeiro

Um homem de 31 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (28), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por tortura qualificada e cárcere privado na Forma da Lei Maria da Penha. A vítima, de 33 anos, que era companheira dele há cinco meses, conseguiu pedir ajuda e a polícia precisou arrombar a porta para entrar na residência.
Segundo a Polícia Militar, quando eles chegaram no local, a residência estava fechada, em silêncio e ninguém atendia. Somente depois de muita insistência, os policiais foram atendidos pelo suspeito que, de acordo com os policiais, já chegou perguntando o que queriam na casa dele, e dizendo que não tinham mandado para entrar.
Questionado com quem ele morava, o homem se negou a dar mais informações, aumentando a suspeita dos policiais, que com dificuldade, conseguiram estabelecer contato com a vítima que se encontrava no interior da casa com os dois filhos. Durante a conversa, a polícia percebeu se tratar da mesma pessoa que pediu socorro.
AMEAÇAS
O homem, segundo a polícia, demonstrava nervosismo e agitação. Ele enfatizando que os policiais não podiam entrar na casa dele porque não tinha mandado. Além disso, disse que ligaria para um advogado. O homem ainda se negava a abrir a porta e não permitia que a vítima também a abrisse, inclusive fazendo ameaças.
Os policiais disseram que quando o homem se afastou, a mulher conseguiu se comunicar pela janela informando que ele tinha escondido uma arma de fogo na gaveta da geladeira e falou que estava sendo agredida fisicamente e mantida como refém. Como o suspeito se negava a abrir a porta, os policiais arrombaram, abordaram o suspeito e encontraram a arma na geladeira e munições.
A mulher informou aos policiais que já havia sido agredida fisicamente outras vezes, junto com o filho de um ano e seis meses. Relatou que estava com um calombo na região posterior da cabeça devido a uma coronhada sofrida momentos antes da chegada da polícia, e que já foi furada nas costas com garfo. Além de hematomas no rosto, o filho de um ano e seis meses estava com os lábios machucados e inchados. Segundo a mulher, por causa de um soco na boca deferido pelo companheiro dela.
A casa fica no bairro Monte Cristo e a ocorrência foi por volta das 3h da madrugada. A vítima e os dois filhos foram socorridos para uma unidade de saúde. O homem foi autuado em flagrante por tortura qualificada e cárcere privado na Forma da Lei Maria da Penha, além de posse ilegal de arma de fogo e munições. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, de acordo com a Polícia Civil.