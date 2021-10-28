Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bebê também machucado

Homem é preso por agredir e manter mulher em cárcere privado em Cachoeiro

A vítima conseguiu pedir socorro e a polícia precisou arrombar a porta. Além da mulher, uma criança de um ano de seis meses também apresentava com hematomas na boca. Caso ocorreu na madrugada desta quinta (28)

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 12:18

Bruna Hemerly

Um homem de 31 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (28), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por tortura qualificada e cárcere privado na Forma da Lei Maria da Penha. A vítima, de 33 anos, que era companheira dele há cinco meses, conseguiu pedir ajuda e a polícia precisou arrombar a porta para entrar na residência.

Segundo a Polícia Militar, quando eles chegaram no local, a residência estava fechada, em silêncio e ninguém atendia. Somente depois de muita insistência, os policiais foram atendidos pelo suspeito que, de acordo com os policiais, já chegou perguntando o que queriam na casa dele, e dizendo que não tinham mandado para entrar.
Questionado com quem ele morava, o homem se negou a dar mais informações, aumentando a suspeita dos policiais, que com dificuldade, conseguiram estabelecer contato com a vítima que se encontrava no interior da casa com os dois filhos. Durante a conversa, a polícia percebeu se tratar da mesma pessoa que pediu socorro.

AMEAÇAS

O homem, segundo a polícia, demonstrava nervosismo e agitação. Ele enfatizando que os policiais não podiam entrar na casa dele porque não tinha mandado. Além disso, disse que ligaria para um advogado. O homem ainda se negava a abrir a porta e não permitia que a vítima também a abrisse, inclusive fazendo ameaças.
Os policiais disseram que quando o homem se afastou, a mulher conseguiu se comunicar pela janela informando que ele tinha escondido uma arma de fogo na gaveta da geladeira e falou que estava sendo agredida fisicamente e mantida como refém. Como o suspeito se negava a abrir a porta, os policiais arrombaram, abordaram o suspeito e encontraram a arma na geladeira e munições.
A mulher informou aos policiais que já havia sido agredida fisicamente outras vezes, junto com o filho de um ano e seis meses. Relatou que estava com um calombo na região posterior da cabeça devido a uma coronhada sofrida momentos antes da chegada da polícia, e que já foi furada nas costas com garfo. Além de hematomas no rosto, o filho de um ano e seis meses estava com os lábios machucados e inchados. Segundo a mulher, por causa de um soco na boca deferido pelo companheiro dela.
A casa fica no bairro Monte Cristo e a ocorrência foi por volta das 3h da madrugada. A vítima e os dois filhos foram socorridos para uma unidade de saúde. O homem foi autuado em flagrante por tortura qualificada e cárcere privado na Forma da Lei Maria da Penha, além de posse ilegal de arma de fogo e munições. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, de acordo com a Polícia Civil.

Cachoeiro de Itapemirim Lei Maria da Penha ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados