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Vitória

Homem é preso pela 2ª vez acusado de estuprar irmãs e sobrinha

Além das duas irmãs, de 11 e seis anos, o homem é acusado de abusar da sobrinha, de quatro anos. Ele havia sido condenado, em 2013, por abusar da menina de, hoje, 11 anos.

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 21:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 21:08
Auxiliar de serviços gerais é preso por abusar de três crianças da sua família Crédito: Elis Carvalho
Um auxiliar de serviços gerais de 23 anos foi preso acusado de estuprar três crianças sendo duas irmãs dele, de 11 e seis anos de idade, e uma sobrinha de apenas quatros anos, em Vitória. 
A menina de 11 anos foi vítima em dois momentos da sua infância. A primeira quando ela tinha seis anos de idade, em 2013. Na ocasião, o irmão chegou a ser preso. Mas foi solto no final de 2017 e voltou a praticar o abusos contra a criança e fazendo mais duas vítimas. 
De acordo com o delegado titular da delegacia de proteção à criança e ao adolescente, Lorenzo Pazolini, o autor dos crimes confessou na época que foi preso, em 2013. Ele foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão, mas por bom comportamento e outras brechas saiu antes do presídio. Então ele voltou a morar com a mãe e vivendo na mesma residência que a vítima, a menina de 11 anos. 
A mãe do auxiliar de serviços gerais e da criança abusada, uma faxineira de 44 anos, disse ao delegado que colocou o filho na mesma casa da sua outra filha por não ter opção. E que por ter que sair de casa para trabalhar todos os dias ela precisou contar com a ajuda do filho, condenado por estupro, para tomar conta das crianças mais novas. 
Em janeiro, porém, as crianças começaram a ser abusadas pelo auxiliar de serviços gerais. Além da menina de onze anos, ele abusou da outra irmã, de seis, e da sobrinha, de quatro.  O delegado conta que o homem tem ainda outros dois irmãos, uma adolescente de 14 anos e um menino de nove. No entanto eles alegam não ter sofrido abusos. A irmã, no entanto, afirma ter flagrado ele abusando das irmãs e da sobrinha. Ela disse ter contato para a mãe, mas a faxineira não teria tomado providências sobre o caso. 
Os crimes só chegaram ao conhecimento da polícia porque a vítima de seis anos contou na escola sobre os abusos sofridos por parte do irmão. A escola entrou em contato com a família e somente depois do que foi relatado é que a família entrou em contato com a polícia, em 18 de abril de 2018. 
O acusado estava fazendo tratamento em uma clínica de reabilitação. Ele disse que era usuário de maconha e cocaína, mas tinha acesso livre e voltava para a casa de vez em quando, quando aproveitava para fazer os abusos.
Segundo Pazolini, a família do auxiliar de serviços gerais tem histórico de abusos. O padrasto do acusado também cometia abusos em uma irmã dele. Na casa, atualmente, vivem a irmã de seis, a irmã de 11, o menino de nove, a irmã de 14 anos, além do acusado e da mãe, a faxineira de 44 anos. As crianças são filhas de pais diferentes, que não participam da criação dos filhos. 
O delegado acrescenta que a mãe também vai ser investigada pelo crime de omissão. O acusada alega arrependimento e concorda que deve ser preso. As crianças passaram pelo atendimento com psicólogos e o criminoso assume todos os abusos. Ele teve a prisão preventiva pedida e vai responder por estupro de três vulneráveis. 

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