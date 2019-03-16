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Crimes no Norte

Homem é preso na BR 101 na Serra

O suspeito é apontado como autor em diversos furtos cometidos na região Norte do Estado

Publicado em 

15 mar 2019 às 22:26

Publicado em 15 de Março de 2019 às 22:26

Homem é preso durante abordagem da PRF na BR 101 Crédito: Divulgação / Polícia Rodoviária Federal
Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (14), no Km 240 da BR 101, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Serra. O suspeito foi detido em cumprimento a um mandado de prisão em aberto por diversos crimes realizados na região Norte do Estado.
De acordo com a PRF, a operação tinha como foco o combate à criminalidade. O veículo, um Toyota/Corolla, estava com três ocupantes. No momento da abordagem, um dos passageiros relatou não portar documentos e forneceu nome falso à equipe.
Em consulta realizada nos sistemas policiais foi encontrado um mandado de prisão em aberto por diversos furtos em residências na região Norte do Estado. O mandado foi expedido pela comarca de São Mateus. Também foram encontrados no interior do veículo diversos materiais, além de chaves tipo “mixa” e rádios comunicadores.
O passageiro foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da Serra.
 

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