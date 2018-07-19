Homem é preso em Vila Velha acusado de tráfico internacional de drogas

Um homem identificado como Henrique Vasconcelos, de 32 anos, foi preso nesta quarta-feira (18) suspeito de tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico.

A prisão foi feita pela, por meio da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial e aconteceu no bairro Guaranhuns, no município de

De acordo com o titular da Delegacia Patrimonial, o delegado Henrique Vidigal, o suspeito teve a prisão preventiva decretada, em 17 de maio de 2018, pela 4ª Vara da 19º Subseção da Justiça Federal de São Paulo.