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Crime

Homem é preso em Vila Velha acusado de tráfico internacional de drogas

Henrique Vasconcelos, de 32 anos, foi preso nesta quarta-feira (18)

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 18:31
Henrique foi encaminhado para o presídio em Viana Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem identificado como Henrique Vasconcelos, de 32 anos, foi preso nesta quarta-feira (18) suspeito de tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico.
A prisão foi feita pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial e aconteceu no bairro Guaranhuns, no município de Vila Velha.
De acordo com o titular da Delegacia Patrimonial, o delegado Henrique Vidigal, o suspeito teve a prisão preventiva decretada, em 17 de maio de 2018, pela 4ª Vara da 19º Subseção da Justiça Federal de São Paulo.
Henrique foi encaminhado para o presídio de Viana.

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