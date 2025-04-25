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Homem é preso em flagrante no ES por "erva" enviada pelos Correios

Os quase oito quilos de maconha estavam camuflados em embalagens de erva-mate; droga foi enviada do Mato Grosso do Sul com destino a Castelo, configurando tráfico interestadual

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 20:55

Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

25 abr 2025 às 20:55
Um homem suspeito de envolvimento com tráfico interestadual de drogas foi preso em flagrante nesta sexta-feira (25). A operação foi realizada pela Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O cumprimento do mandado de busca e apreensão resultou na apreensão de aproximadamente oito quilos de maconha, que estavam escondidos em embalagens de erva-mate tereré de uma marca do produto.
A droga havia sido enviada de Mato Grosso do Sul e tinha como destino a cidade de Castelo, também no Espírito Santo.
As investigações que levaram à prisão tiveram início a partir de uma cooperação entre a Polícia Federal e o setor de inteligência dos Correios. O homem preso não foi identificado.
8 kgs de maconha embaladas em pacote de Chá Mate são apreendidas em Cachoeiro de Itapemirim
8 kgs de maconha embaladas em pacote de Chá Mate são apreendidas em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos na rede criminosa. O preso poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, com agravante por se tratar de tráfico interestadual. A pena pode chegar a 15 anos de prisão.
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