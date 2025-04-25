Homem é preso em flagrante no ES por "erva" enviada pelos Correios

As investigações que levaram à prisão tiveram início a partir de uma cooperação entre a Polícia Federal e o setor de inteligência dos Correios. O homem preso não foi identificado.

8 kgs de maconha embaladas em pacote de Chá Mate são apreendidas em Cachoeiro de Itapemirim

Investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos na rede criminosa. O preso poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, com agravante por se tratar de tráfico interestadual. A pena pode chegar a 15 anos de prisão.