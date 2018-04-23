Homem é preso em flagrante cometendo assalto na BR 101

Presidente Kennedy, na região Sul do Estado, na tarde deste domingo (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), u Um homem foi preso enquanto cometia assaltos na BR 101, em, na região Sul do Estado, na tarde deste domingo (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), u

Segundo a PRF, duas policiais realizava patrulhamento preventivo na BR 101 quando, próximo ao Km 436, viu uma dupla em um motocicleta, revistando a bolsa de duas senhoras, às margens da rodovia.

A atitude suspeita levou à abordagem dos indivíduos, que imediatamente tentaram fugir. Um deles foi alcançado pela polícia. Com o criminoso foi encontrado uma arma falsa e parte dos pertences das vítimas.

Segundo a PRF, durante o procedimento de prisão, com a colocação de algemas, o detido, tentando aproveitar do fato de serem policiais femininas, tentou resistir à prisão, entrando em luta corporal com as agentes, sendo dominado e preso.

A reação do assaltante provocou escoriações em seu joelho esquerdo e no braço, bem como no braço e na mão de uma das policiais.