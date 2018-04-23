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Presidente Kennedy

Homem é preso em flagrante cometendo assalto na BR 101

O criminoso tentou resistir à prisão e entrou em luta corporal contra as policiais. O comparsa dele conseguiu fugir

Publicado em 22 de Abril de 2018 às 23:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2018 às 23:42
Um homem foi preso enquanto cometia assaltos na BR 101, em Presidente Kennedy, na região Sul do Estado, na tarde deste domingo (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), u
Segundo a PRF, duas policiais realizava patrulhamento preventivo na BR 101 quando, próximo ao Km 436, viu uma dupla em um motocicleta, revistando a bolsa de duas senhoras, às margens da rodovia.
A atitude suspeita levou à abordagem dos indivíduos, que imediatamente tentaram fugir. Um deles foi alcançado pela polícia. Com o criminoso foi encontrado uma arma falsa e parte dos pertences das vítimas.
Segundo a PRF, durante o procedimento de prisão, com a colocação de algemas, o detido, tentando aproveitar do fato de serem policiais femininas, tentou resistir à prisão, entrando em luta corporal com as agentes, sendo dominado e preso.
A reação do assaltante provocou escoriações em seu joelho esquerdo e no braço, bem como no braço e na mão de uma das policiais.
Após colocado na viatura, outra vítima compareceu ao local e confirmou ter sido roubada minutos antes pelos mesmos indivíduos. A ocorrência foi encaminhada ao DPJ de Cachoeiro do Itapemirim.

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