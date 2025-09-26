Home
Homem é preso em Conceição da Barra suspeito de abusar da enteada de 11 anos

Suspeito teria se aproveitado dos momentos em que a enteada visitava sua casa para cometer os crimes; Denúncia foi feita pela mãe da vítima

Larissa Fontes

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16:09

polícia-civil-abuso-sexual-conceição-da-barra
O detido foi apresentado no plantão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 56 anos foi preso nesta sexta-feira (26), em Conceição da Barra, investigado por exploração sexual contra a enteada, de 11 anos. A denúncia foi feita à Polícia Civil pela própria mãe da vítima no início de setembro, assim que ela descobriu sobre o ocorrido. Segundo investigações, a menina não morava com o suspeito, mas frequentava a casa dele. Ele teria se aproveitado desses momentos para cometer os crimes.

Durante a ação, foi apreendido o celular utilizado na prática dos crimes, garantindo a continuidade das investigações e a proteção da vítima.

A delegada responsável pelo caso, Geyce Narciza Ferreira, destacou que a prisão era essencial para a proteção da vítima. “Crimes contra crianças e adolescentes serão investigados com total rigor e os responsáveis serão punidos na forma da lei. A Polícia Civil atua de maneira firme para proteger os mais vulneráveis e garantir justiça às vítimas”, afirmou.

O suspeito não resistiu à prisão e foi encaminhado ao presídio, onde ficará à disposição da Justiça para responder pelos crimes, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Este conteúdo foi escrito por uma aluna do 28° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Murilo Cuzzuol.

