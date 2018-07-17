Homem é preso em Cariacica acusado de homicídios e tráfico de drogas

De acordo com o delegado Janderson Lube, titular da DHPM, "Buenos Aires" possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto por dois homicídios - um deles, que aconteceu no dia 16 de julho de 2016, em Cidade Nova, na, e outro ocorrido no dia 19 de julho de 2016, em Santiago, também na Serra. "Foram seis meses de investigações e diversas diligências visando prender Maurício", destacou.