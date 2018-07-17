Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Buenos Aires"

Homem é preso em Cariacica acusado de homicídios e tráfico de drogas

Maurício Ramos Barcelos, vulgo 'Ceará' ou 'Buenos Aires' possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto por dois homicídios que aconteceram no ano passado, na Serra

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 19:02
Maurício Ramos Barcelos, vulgo "Ceará" ou "Buenos Aires", foi preso na manhã desta segunda-feira (16) em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 30 anos identificado como Maurício Ramos Barcelos, vulgo "Ceará" ou "Buenos Aires", foi preso nesta segunda-feira (16) em Cariacica em uma operação realizada pela Polícia Civil, por meio da equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM).
Junto com Maurício, foram encontrados seis tabletes de maconha, vinte tabletes pequenos usados para fazer o cigarro de maconha, uma pedra de crack e um recipiente de plástico contendo, aproximadamente, 215 gramas de cocaína, dois pinos contendo a mesma substância, uma munição calibre 380, R$ 677 em espécie, duas balanças de precisão, duas carteiras de identidade e uma Carteira Nacional de Habilitação com indícios de serem falsificadas, além de outros objetos.
De acordo com o delegado Janderson Lube, titular da DHPM, "Buenos Aires" possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto por dois homicídios - um deles, que aconteceu no dia 16 de julho de 2016, em Cidade Nova, na Serra, e outro ocorrido no dia 19 de julho de 2016, em Santiago, também na Serra. "Foram seis meses de investigações e diversas diligências visando prender Maurício", destacou.
O detido foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, posse ilegal de munição, posse de drogas para consumo e uso de documento falso. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
FOTOS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados