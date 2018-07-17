Homem é preso em Cariacica acusado de homicídios e tráfico de drogas

Um homem de 30 anos identificado como Maurício Ramos Barcelos, vulgo "Ceará" ou "Buenos Aires", foi preso nesta segunda-feira (16) em Cariacica em uma operação realizada pela Polícia Civil, por meio da equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM).
Junto com Maurício, foram encontrados seis tabletes de maconha, vinte tabletes pequenos usados para fazer o cigarro de maconha, uma pedra de crack e um recipiente de plástico contendo, aproximadamente, 215 gramas de cocaína, dois pinos contendo a mesma substância, uma munição calibre 380, R$ 677 em espécie, duas balanças de precisão, duas carteiras de identidade e uma Carteira Nacional de Habilitação com indícios de serem falsificadas, além de outros objetos.
De acordo com o delegado Janderson Lube, titular da DHPM, "Buenos Aires" possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto por dois homicídios - um deles, que aconteceu no dia 16 de julho de 2016, em Cidade Nova, na Serra, e outro ocorrido no dia 19 de julho de 2016, em Santiago, também na Serra. "Foram seis meses de investigações e diversas diligências visando prender Maurício", destacou.
O detido foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, posse ilegal de munição, posse de drogas para consumo e uso de documento falso. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
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