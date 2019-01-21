Homem é preso com submetralhadora de fabricação caseira em Vitória

Polícia apreende submetralhadora de fabricação caseira em Vitória Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Um traficante, de 21 anos, e um usuário de drogas, de 24 anos, foram presos durante um patrulhamento no bairro Nova Palestina, em Vitória , na tarde deste domingo (20). Com o criminoso foi encontrada uma submetralhadora de fabricação caseira, munição, dinheiro e drogas.

Os homens foram vistos pela polícia militar no beco São Tomé, onde, de acordo com o subtenente da PM Will, funciona um ponto de comercialização de droga.

O primeiro a ser abordado foi o homem que tinha comprado a droga. O que estava vendendo, ao ver a patrulha da PM, se escondeu em uma casa, mas acabou detido.

“O cidadão que estava vendendo droga, quando viu a polícia, correu para dentro de uma residência. Quando fomos até a residência, a porta estava entreaberta e foi determinado que ele saísse, mas ele não saiu. Fizemos uso de gás porque a gente poderia esperar que ele estava armado e quando ele saiu adentramos a residência e achamos tudo”, explica o subtenente.

Na casa foram encontrados, além da a arma, dinheiro, celular, 23 munições, 16 buchas de maconha.

De acordo com a Polícia Civil, o traficante foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e tráfico de drogas. Ele será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).