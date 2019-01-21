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Nova Palestina

Homem é preso com submetralhadora de fabricação caseira em Vitória

A prisão aconteceu durante um patrulhamento no bairro Nova Palestina, em Vitória. Um usuário de drogas também foi detido

Publicado em 

20 jan 2019 às 21:04

Publicado em 20 de Janeiro de 2019 às 21:04

Polícia apreende submetralhadora de fabricação caseira em Vitória Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Um traficante, de 21 anos, e um usuário de drogas, de 24 anos, foram presos durante um patrulhamento no bairro Nova Palestina, em Vitória, na tarde deste domingo (20). Com o criminoso foi encontrada uma submetralhadora de fabricação caseira, munição, dinheiro e drogas.
Os homens foram vistos pela polícia militar no beco São Tomé, onde, de acordo com o subtenente da PM Will, funciona um ponto de comercialização de droga.
O primeiro a ser abordado foi o homem que tinha comprado a droga. O que estava vendendo, ao ver a patrulha da PM, se escondeu em uma casa, mas acabou detido.
“O cidadão que estava vendendo droga, quando viu a polícia, correu para dentro de uma residência. Quando fomos até a residência, a porta estava entreaberta e foi determinado que ele saísse, mas ele não saiu. Fizemos uso de gás porque a gente poderia esperar que ele estava armado e quando ele saiu adentramos a residência e achamos tudo”, explica o subtenente.
Na casa foram encontrados, além da a arma, dinheiro, celular, 23 munições, 16 buchas de maconha.
De acordo com a Polícia Civil, o traficante foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e tráfico de drogas. Ele será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
O usuário, de 24 anos, assinou um Termo Circunstanciado (TC) por posse de drogas pra consumo próprio e responderá em liberdade.

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