Homem é preso com cartões e mais de R$ 40 mil em Linhares

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Linhares, Região Norte do Estado, com mais de R$ 40 mil em cheques e dinheiro, além de diversos cartões com senha, arma e munições. O acusado foi detido após denúncias de que ele compra munições e repassa para grupos criminosos que atuam na cidade. Um homem de 41 anos foi preso na tarde desta terça-feira (03), em, Regiãodo Estado, com mais de R$ 40 mil em cheques e dinheiro, além de diversos cartões com senha, arma e munições. O acusado foi detido após denúncias de que ele compra munições e repassa para grupos criminosos que atuam na cidade.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi seguido pela Força Tática e abordado em um posto de combustíveis no bairro Novo Horizonte. Durante a busca pessoal, os militares encontraram em um bolso da calça duas cartelas lacradas de munições calibre 38, com 20 munições ao todo, e ainda R$ 335 em espécie.

Your browser does not support the audio element. Homem é preso com cartões e mais de 40 mil reais em Linhares

O acusado não informou onde comprou as munições, mas disse que tinha uma arma em casa. A equipe policial seguiu para a residência do criminoso, no bairro Interlagos. No local, foi encontrada uma pistola calibre 765, não municiada.

Ainda segundo a PM, em uma gaveta do guarda-roupa foram encontrados 24 cartões de diversos bancos e em nome de pessoas diferentes, sendo vários cm senha e alguns do Bolsa Família, além de 27 cheques totalizando R$ 41.540 e também R$ 2.100 em espécie.