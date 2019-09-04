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Apreensão

Homem é preso com cartões e mais de R$ 40 mil em Linhares

Em sua casa, o suspeito tinha diversos cheques, cartões com senhas e também uma pistola. Ele foi abordado após denúncias à PM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2019 às 07:46

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 07:46

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Um homem de 41 anos foi preso na tarde desta terça-feira (03), em Linhares, Região Norte do Estado, com mais de R$ 40 mil em cheques e dinheiro, além de diversos cartões com senha, arma e munições. O acusado foi detido após denúncias de que ele compra munições e repassa para grupos criminosos que atuam na cidade.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi seguido pela Força Tática e abordado em um posto de combustíveis no bairro Novo Horizonte. Durante a busca pessoal, os militares encontraram em um bolso da calça duas cartelas lacradas de munições calibre 38, com 20 munições ao todo, e ainda R$ 335 em espécie.
Homem é preso com cartões e mais de 40 mil reais em Linhares
> Quadrilha é presa acusada de fabricar armas caseiras para o tráfico no ES
O acusado não informou onde comprou as munições, mas disse que tinha uma arma em casa. A equipe policial seguiu para a residência do criminoso, no bairro Interlagos. No local, foi encontrada uma pistola calibre 765, não municiada.
Ainda segundo a PM, em uma gaveta do guarda-roupa foram encontrados 24 cartões de diversos bancos e em nome de pessoas diferentes, sendo vários cm senha e alguns do Bolsa Família, além de 27 cheques totalizando R$ 41.540 e também R$ 2.100 em espécie.
O suspeito foi conduzido para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Procurada, a Polícia Civil disse que o homem foi autuado em flagrante por omissão de cautela e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado para a Penitenciaria Regional de Linhares.

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