Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Homem é preso com carro roubado ao sair de audiência sobre carro roubado

O motorista foi autuado pela mesma equipe que o abordou na primeira vez com veículo roubado

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 19:10
Carro apreendido pela PRF, em Bento Ferreira, Vitória. Homem que estava com o carro já tinha sido autuado por estar com carro roubado Crédito: Beatriz Marcarini
Um homem foi pego na tarde desta quinta-feira com um carro roubado, ao sair de uma audiência na Justiça Federal, em Vitória, onde era acusado de ter sido flagrado, em 2016, com outro veículo roubado. A autuação foi feita pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que prestou depoimento na audiência.
O inspetor da PRF Wylis Lyra explicou que, em 2016, o homem foi abordado por uma equipe da polícia por estar conduzindo um carro roubado. No momento da abordagem, ele apresentou documentos falsos.
A equipe que participou da ação em 2016 prestou depoimento à Justiça e, ao sair da audiência, viu um veículo que tinha indícios de ser roubado.
"Eles reparam alguns detalhes na identificação do carro que levava a crer que o veículo era roubado. A equipe, então, resolveu esperar que o dono chegasse. Para a surpresa da equipe, o dono do carro era o mesmo que estava na audiência e que foi pego por eles em 2016", descreve o inspetor.
Por suspeitar que o homem estivesse, novamente, com documentos falsos, a polícia não divulgou o nome dele.
O carro apreendido pela PRF nesta quinta-feira é uma Mitsubishi Triton L200 que, de acordo com a PRF, foi roubada em janeiro no Rio de Janeiro. A placa, falsificada, era de Buerarema, na Bahia. O homem foi autuado e levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.
Audácia
Para o inspetor Lyra a atitude do homem mostra desrespeito para com a polícia e a Justiça. "É uma pessoa que demonstra total desrespeito com a polícia e a Justiça. Mas, mostramos que a PRF está sempre de olho, mesmo quando não se está em uma rodovia federal", afirma a o inspetor. O carro foi apreendido na Rua Chafic Murad, em Bento Ferreira, Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados