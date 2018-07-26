Homem é preso com carro roubado ao sair de audiência sobre carro roubado

Carro apreendido pela PRF, em Bento Ferreira, Vitória. Homem que estava com o carro já tinha sido autuado por estar com carro roubado Crédito: Beatriz Marcarini

Um homem foi pego na tarde desta quinta-feira com um carro roubado, ao sair de uma audiência na Justiça Federal, em Vitória, onde era acusado de ter sido flagrado, em 2016, com outro veículo roubado. A autuação foi feita pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que prestou depoimento na audiência.

O inspetor da PRF Wylis Lyra explicou que, em 2016, o homem foi abordado por uma equipe da polícia por estar conduzindo um carro roubado. No momento da abordagem, ele apresentou documentos falsos.

A equipe que participou da ação em 2016 prestou depoimento à Justiça e, ao sair da audiência, viu um veículo que tinha indícios de ser roubado.

"Eles reparam alguns detalhes na identificação do carro que levava a crer que o veículo era roubado. A equipe, então, resolveu esperar que o dono chegasse. Para a surpresa da equipe, o dono do carro era o mesmo que estava na audiência e que foi pego por eles em 2016", descreve o inspetor.

Por suspeitar que o homem estivesse, novamente, com documentos falsos, a polícia não divulgou o nome dele.

O carro apreendido pela PRF nesta quinta-feira é uma Mitsubishi Triton L200 que, de acordo com a PRF, foi roubada em janeiro no Rio de Janeiro. A placa, falsificada, era de Buerarema, na Bahia. O homem foi autuado e levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

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