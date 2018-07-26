Homem é preso com carro roubado ao sair de audiência sobre carro roubado

Um homem foi pego na tarde desta quinta-feira com um carro roubado, ao sair de uma audiência na Justiça Federal, em Vitória, onde era acusado de ter sido flagrado, em 2016, com outro veículo roubado. A autuação foi feita pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que prestou depoimento na audiência.
O inspetor da PRF Wylis Lyra explicou que, em 2016, o homem foi abordado por uma equipe da polícia por estar conduzindo um carro roubado. No momento da abordagem, ele apresentou documentos falsos.
A equipe que participou da ação em 2016 prestou depoimento à Justiça e, ao sair da audiência, viu um veículo que tinha indícios de ser roubado.
"Eles reparam alguns detalhes na identificação do carro que levava a crer que o veículo era roubado. A equipe, então, resolveu esperar que o dono chegasse. Para a surpresa da equipe, o dono do carro era o mesmo que estava na audiência e que foi pego por eles em 2016", descreve o inspetor.
Por suspeitar que o homem estivesse, novamente, com documentos falsos, a polícia não divulgou o nome dele.
O carro apreendido pela PRF nesta quinta-feira é uma Mitsubishi Triton L200 que, de acordo com a PRF, foi roubada em janeiro no Rio de Janeiro. A placa, falsificada, era de Buerarema, na Bahia. O homem foi autuado e levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.
Audácia
Para o inspetor Lyra a atitude do homem mostra desrespeito para com a polícia e a Justiça. "É uma pessoa que demonstra total desrespeito com a polícia e a Justiça. Mas, mostramos que a PRF está sempre de olho, mesmo quando não se está em uma rodovia federal", afirma a o inspetor. O carro foi apreendido na Rua Chafic Murad, em Bento Ferreira, Vitória.