Homem é preso com arma após ameaçar familiares no Sul do ES

Também teve prisão com arma e drogas em Cachoeiro de Itapemirim

Gazeta Online

Publicado em 30 de julho de 2019 às 14:35

Homem é preso com arma de fogo após ameaçar familiares no Sul do ES Crédito: Divulgação Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu na noite desta segunda-feira (29), um homem na localidade de Duas Barras, na zona rural de Anchieta, no Litoral Sul, por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a polícia, ele foi preso após fazer ameaças a familiares e estava com uma espingarda, calibre 32, com uma munição picotada. O homem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado à delegacia de Guarapari.

MAIS PRISÃO

A polícia prendeu também nesta segunda-feira (29) uma dupla na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Dois homens estavam na localidade do Frade, próximo a um posto de combustíveis, com uma garrucha de um cano. Segundo os militares, denúncias anônimas indicavam que dois homens em uma motocicleta estariam tentando arrombar um comércio.

Já no bairro Amaral, militares em patrulhamento abordaram dois homens em atitudes suspeitas e com um deles foram encontrados R$ 215,00 e uma chave de um veículo, que tinha cinco papelotes de cocaína.

A polícia conduziu os envolvidos e os materiais arrecadados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

