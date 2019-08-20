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Jacaraípe

Homem é preso com 30 quilos de maconha e explosivos na Serra

Para a polícia, além de tráfico de drogas, o detido também tinha envolvimento com ataques a caixas eletrônicos da região

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 11:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 11:22
Explosivos e drogas localizados em residência de Jacaraípe, na Serra Crédito: Divulgação Polícia Civil
A polícia prendeu um homem com 30 quilos de maconha dentro de uma casa, em Jacaraípe, na Serra. Além da droga, ele também portava quatro explosivos estilo banana. Para a polícia, além de tráfico de drogas, o detido também tinha envolvimento com ataques a caixas eletrônicos da região. 
De acordo com o delegado Diego Bremond, titular da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), há três semanas a delegacia iniciou a investigação para desarticular uma associação criminosa da Praia de Capuba, na região de Jacaraípe.
> Integrantes de quadrilha responsável por explodir bancos são presos no Espírito Santo
"No último dia 13, os policiais encontraram a base dessa quadrilha e sentiram um forte cheiro de entorpecentes. Eles entraram no local e viram cerca de 30 quilos de maconha em cima de uma mesa. Em um dos quartos da casa, localizaram o material explosivo dentro de uma caixa", contou.
Durante a ação, Thallys Vinícius Nolasco da Silva, de 29 anos, chegou ao local. Ele afirmou que não era dono das drogas e dos explosivos, mas que guardava o material para um criminoso.
Thallys Vinícius Nolasco da Silva, de 29 anos, foi detido durança a ação da polícia Crédito: Divulgação Polícia Civil
> Quadrilha que assaltou bancos e usou explosivo em Jacaraípe é reconhecida por roubos em Fundão
O delegado contou que chamou atenção dos policiais o fato dos explosivos estarem prontos para uso, com cordel detonante. Para ele, o grupo pode ter participação em casos de explosão de caixas eletrônicos na região, onde foram utilizadas bananas dinamite.
"Ligamos esses explosivos a uma ação que aconteceu contra uma agência bancária de Jacaraípe em 2015. As investigações apontam que essa associação criminosa foi responsável pelo ataque. Alguns dos detidos na época já foram soltos. Apesar de Thallys afirmar que só guardava o material para um comparsa, não descartamos a participação dele na associação", afirmou o delegada. 
> Relembre casos de roubos a bancos e caixas eletrônicos no ES
Thallys foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de artefato explosivo. Ele foi encaminhado ao presídio.
 

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