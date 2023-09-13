Homem é preso após viver junto e ter filha com menina de 14 anos no ES

Polícia Civil realizou operações para prender suspeitos em Sooretama e Linhares Crédito: Divulgação/PCES

Um homem de 31 anos foi preso em uma pousada no litoral de Linhares , no Norte do Espírito Santo, na última terça-feira (12), por estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil , investigações apontaram que ele morava havia três anos com uma adolescente, que atualmente tem 14 anos, e, com a menina, teve uma filha – que está com seis meses.

Ainda conforme a Polícia Civil, o homem também é suspeito de ter estuprado a irmã da adolescente, uma menina de 11 anos, no início de setembro deste durante uma visita.

Para localizar o homem, investigadores da Polícia Civil foram inicialmente na casa onde ele residia com a menor de idade, na zona rural de Sooretama . Lá, os policiais tiveram a informação de que o suspeito havia se mudado na noite anterior. Equipes de inteligência da corporação identificaram que o indivíduo estaria hospedado, no litoral de Linhares.

A menina de 11 anos, que teria sido abusada pelo homem, foi levada pela mãe para a Bahia, de onde é a família. Já a adolescente e a filha foram encaminhadas para o Conselho Tutelar de Linhares, e, depois, serão levadas para a Bahia, segundo a Polícia Civil.

Outro estupro na região

Na tarde de segunda-feira (11), um homem de 49 anos foi preso suspeito de estuprar uma mulher, também em Sooretama. As investigações da Polícia Civil dão conta de que ele invadiu a residência da vítima e a obrigou a manter relações sexuais com ele. Em seguida, o indivíduo fugiu.