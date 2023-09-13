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Estupro de vulnerável

Homem é preso após viver junto e ter filha com menina de 14 anos no ES

Além de morar com a adolescente e ter uma filha de seis meses com ela, indivíduo de 31 anos também é suspeito de ter estuprado a irmã dela, uma menina de 11 anos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 set 2023 às 11:49

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 11:49

PC realizou operações para prender suspeitos em Sooretama e Linhares
Polícia Civil realizou operações para prender suspeitos em Sooretama e Linhares Crédito: Divulgação/PCES
Um homem de 31 anos foi preso em uma pousada no litoral de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na última terça-feira (12), por estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, investigações apontaram que ele morava havia três anos com uma adolescente, que atualmente tem 14 anos, e, com a menina, teve uma filha – que está com seis meses.
Ainda conforme a Polícia Civil, o homem também é suspeito de ter estuprado a irmã da adolescente, uma menina de 11 anos, no início de setembro deste durante uma visita.
Para localizar o homem, investigadores da Polícia Civil foram inicialmente na casa onde ele residia com a menor de idade, na zona rural de Sooretama. Lá, os policiais tiveram a informação de que o suspeito havia se mudado na noite anterior. Equipes de inteligência da corporação identificaram que o indivíduo estaria hospedado, no litoral de Linhares.
A menina de 11 anos, que teria sido abusada pelo homem, foi levada pela mãe para a Bahia, de onde é a família. Já a adolescente e a filha foram encaminhadas para o Conselho Tutelar de Linhares, e, depois, serão levadas para a Bahia, segundo a Polícia Civil.

Outro estupro na região

Na tarde de segunda-feira (11), um homem de 49 anos foi preso suspeito de estuprar uma mulher, também em Sooretama. As investigações da Polícia Civil dão conta de que ele invadiu a residência da vítima e a obrigou a manter relações sexuais com ele. Em seguida, o indivíduo fugiu.
Com os dois casos, a região de Linhares, Sooretama e Rio Bananal tem 55 pessoas presas por crimes sexuais desde o início do ano. Ambos vão responder pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável e, se condenados, podem ter penas de até 15 anos.

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