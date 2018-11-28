Homem é preso após tentar matar irmão com golpes de facão em Sooretama

A Polícia Militar afirmou que uma viatura esteve na rua Henrique Alves Paixão, por volta das 21 horas, e os militares encontraram o acusado, Antônio Vargo Filho, e seu irmão com uma lesão nas costas provocadas por um facão. Não foi informado o motivo da agressão, mas familiares comentaram com os policiais que as brigas entre os dois são constantes. A vítima e o acusado são também vizinhos de lote.