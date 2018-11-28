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Briga

Homem é preso após tentar matar irmão com golpes de facão em Sooretama

Vítima foi encaminhada a hospital de Linhares com uma lesão nas costas. Já o agressor foi conduzido para a delegacia e acabou preso por tentativa de homicídio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 14:30

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 14:30

Vítima está internada no Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Michel Freitas
Uma briga quase acabou em tragédia na noite desta terça-feira (27), em Sooretama, região Norte do Estado. Um homem de 35 anos tentou matar o próprio irmão, de 41 anos, com golpes de facão, no Centro do município. A vítima teve uma lesão nas costas e está internada em um hospital de Linhares. Já o acusado acabou preso por tentativa de homicídio.
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A Polícia Militar afirmou que uma viatura esteve na rua Henrique Alves Paixão, por volta das 21 horas, e os militares encontraram o acusado, Antônio Vargo Filho, e seu irmão com uma lesão nas costas provocadas por um facão. Não foi informado o motivo da agressão, mas familiares comentaram com os policiais que as brigas entre os dois são constantes. A vítima e o acusado são também vizinhos de lote.
Bastante ferido, o irmão foi levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Já o suspeito foi conduzido para a 16ª Delegacia Regional de Linhares para prestar esclarecimentos. Em nota, a Polícia Civil avisou que Antônio foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e depois foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).
Homem é preso após tentar matar irmão com golpes de facão em Sooretama
 

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