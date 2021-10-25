Homem é preso após se passar por hóspede para furtar celular em hotel de Vila Velha

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Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (25) depois de se passar por hóspede e cometer pequenos furtos em um hotel na região de Itaparica, em Vila Velha . Imagens das câmeras de segurança flagraram toda a ação do criminoso durante a madrugada.

Depois de funcionários sentirem falta do celular, a Polícia Militar foi acionada, e com a verificação das câmeras, viram a ação do ladrão nas imagens.

Ele foi preso e os policiais descobriram que ele já tinha passagem por outros crimes. Um funcionário do hotel contou que o criminoso entrou no hotel no dia anterior e pagou a diária antecipada. Na noite deste domingo (24), ele disse que receberia a esposa.

"A recepcionista deu falta do celular eram quase 5h e identificamos o hóspede pelas câmeras. Com a chegada dos policiais ele negou de primeira, mas depois de saber que as câmeras o flagraram, deixou a polícia entrar na suíte e mostrou onde estava o celular. Infelizmente isso já aconteceu algumas vezes no hotel. Qualquer descuido é furto", contou.

A Polícia Civil investiga o crime.