Homem é preso após se masturbar em ônibus perto de jovem em São Mateus

Adolescente de 16 anos pediu ajuda a uma prima e a PM foi acionada; antes da chegada dos militares, suspeito, de 49 anos, foi amarrado e agredido por populares

Publicado em 16 de junho de 2025 às 10:49

A Polícia Militar encontrou o suspeito amarrado, após ter sido contido por populares. Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 49 anos foi preso suspeito de importunar sexualmente uma adolescente de 16 anos dentro de um ônibus na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (15). Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local encontraram o indivíduo amarrado, deitado no chão perto de um ponto de ônibus. Como apresentava escoriações no corpo por ter sido agredido, ele precisou ser encaminhado a um hospital antes de ser levado para a delegacia.>

Segundo a PM, uma mulher disse aos policiais que, no sábado (14), viu o homem tocando as partes íntimas enquanto olhava para a adolescente de 16 anos. A passageira disse que, no domingo, viu o indivíduo repetindo o ato, olhando para a mesma jovem no coletivo.>

Já a vítima denunciou que foi a quarta vez que ela encontrou o suspeito no ônibus, se masturbando próximo a ela. A jovem disse que, quando percebeu a ação do suspeito, entrou em contato com a irmã para pedir ajuda. Moradores da região onde ela reside aguardavam pela chegada dela ao destino. Quando o coletivo chegou ao ponto, populares retiraram o indivíduo do veículo e o agrediram antes da chegada da PM.>

"Não sou a primeira vítima. Isso já aconteceu com minha prima e com outras meninas aqui da região. Mas ninguém chegou a filmar, nem nada. Desta vez eu filmei discretamente e consegui provar", contou a adolescente à reportagem de A Gazeta.>

O indivíduo não teve o nome divulgado. A Polícia Civil disse que o homem de 49 anos, conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, foi autuado em flagrante por importunação sexual e foi encaminhado ao sistema prisional.>

