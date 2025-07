Suspeito de integrar facção

Homem é preso após sacar R$ 300 mil em dinheiro em banco de Vila Velha

Segundo a Polícia Federal, investigações apontam ligação do suspeito com o esquema financeiro de facção criminosa na Grande Vitória

Um homem foi preso em flagrante transportando R$ 300 mil em espécie sacados em uma agência bancária de Vila Velha , na quinta-feira (17). A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES). >

De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram a partir de informações recebidas que indicavam que o suspeito, que não teve o nome divulgado, atuava como interposto financeiro para traficantes vinculados a uma facção criminosa com atuação na Grande Vitória.>