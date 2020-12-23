Homem é preso após matar cunhado com facada no peito em Aracruz

Posteriormente, familiares se reuniram e foram para uma cachoeira, permanecendo no local até às 17h. Em seguida, pararam em um churrasquinho onde o suspeito passava constantemente. O homem foi ao local, pediu um churrasquinho e repentinamente arrancou uma faca e golpeou a vítima, que foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito fugiu após o fato e não foi localizado no dia do crime.