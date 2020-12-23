Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Briga de família

Homem é preso após matar cunhado com facada no peito em Aracruz

Ao ser interrogado, o homem confessou ter assassinado seu cunhado em razão da discussão banal que teve com a vítima horas antes do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 16:27

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 16:27

Delegacia Regional de Aracruz
O caso foi investigado na Delegacia Regional de Aracruz Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem de 31 anos foi preso nesta segunda-feira (23), após matar o próprio cunhado de 35 anos, com uma facada no peito. O crime ocorreu em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (19). 
Segundo a Polícia Militar, em contato com a esposa da vítima, os militares foram informados que na parte da manhã houve uma discussão entre os dois. De acordo com o relato, o autor do fato teria o hábito de proferir ofensas para as pessoas, fato que aconteceu com a vítima que teria dito que não queria confusão com o homem.
Posteriormente, familiares se reuniram e foram para uma cachoeira, permanecendo no local até às 17h. Em seguida, pararam em um churrasquinho onde o suspeito passava constantemente. O homem foi ao local, pediu um churrasquinho e repentinamente arrancou uma faca e golpeou a vítima, que foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito fugiu após o fato e não foi localizado no dia do crime.

Veja Também

Tiroteios assustam moradores do bairro Dom João Batista em Vila Velha

Criminosos invadem apartamento em Vitória e montam ponto de tráfico

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram logo após o fato. O delegado responsável pelas investigações representou pela prisão do suspeito. O mandado foi expedido pela Justiça e cumprido nesta segunda (21).
Ao ser interrogado, o homem confessou ter assassinado seu cunhado em razão da discussão banal que teve com a vítima horas antes do crime.
Segundo a polícia, após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz, onde permanece à disposição da Justiça.

Veja Também

Polícia descobre esquema de envio de drogas em eletrodomésticos para o ES

Acusado de matar duas pessoas em baile funk em Vila Velha é preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados