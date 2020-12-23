Homem é preso após matar cunhado com facada no peito em Aracruz

Um homem de 31 anos foi preso nesta segunda-feira (23), após matar o próprio cunhado de 35 anos, com uma facada no peito. O crime ocorreu em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (19).
Segundo a Polícia Militar, em contato com a esposa da vítima, os militares foram informados que na parte da manhã houve uma discussão entre os dois. De acordo com o relato, o autor do fato teria o hábito de proferir ofensas para as pessoas, fato que aconteceu com a vítima que teria dito que não queria confusão com o homem.
Posteriormente, familiares se reuniram e foram para uma cachoeira, permanecendo no local até às 17h. Em seguida, pararam em um churrasquinho onde o suspeito passava constantemente. O homem foi ao local, pediu um churrasquinho e repentinamente arrancou uma faca e golpeou a vítima, que foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito fugiu após o fato e não foi localizado no dia do crime.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram logo após o fato. O delegado responsável pelas investigações representou pela prisão do suspeito. O mandado foi expedido pela Justiça e cumprido nesta segunda (21).
Ao ser interrogado, o homem confessou ter assassinado seu cunhado em razão da discussão banal que teve com a vítima horas antes do crime.
Segundo a polícia, após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz, onde permanece à disposição da Justiça.