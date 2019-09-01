Homem é preso após matar a mulher a facadas pelo marido em Jaguaré

Chegada ao SML de Linhares Crédito: Brunela Alves

Uma mulher de 27 anos foi assassinada a facadas pelo companheiro na tarde deste sábado (31), em Jaguaré , Região Norte do Estado. O homicídio aconteceu no bairro Palmito. O suspeito foi preso momentos após o crime.

Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou no local havia uma aglomeração de pessoas. Dentro da casa, os policiais encontraram a mulher caída no chão, ensanguentada, com uma faca ao lado do corpo.

Testemunhas contaram que o suspeito pelo crime seria o marido da vítima. Familiares disseram que estiveram na residência mais cedo e encontraram o local fechado. No entanto, escutaram quando o acusado teria ameaçado a mulher, dizendo que a mataria se ela não ficasse quieta.

Foi realizada uma perícia na casa. O perito não soube informar a quantidade de perfurações que havia na vítima. O corpo da jovem foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

PRISÃO DO SUSPEITO

Em seguida, os militares seguiram até a casa do suspeito. Ele foi encontrado deitado na sala, com diversas manchas de sangue pelo corpo e na roupa que usava. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

Ainda de acordo com a PM, após consulta, os policiais descobriram que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio simples, expedido pela comarca de Conceição da Barra.