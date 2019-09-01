Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência doméstica

Homem é preso após matar a mulher a facadas em Jaguaré

Segundo a PM, a vítima havia sido ameaçada pelo suspeito horas antes do crime. O marido da vítima foi localizado e preso com manchas de sangue no corpo e na roupa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2019 às 14:31

Publicado em 01 de Setembro de 2019 às 14:31

Chegada ao SML de Linhares Crédito: Brunela Alves
Uma mulher de 27 anos foi assassinada a facadas pelo companheiro na tarde deste sábado (31), em Jaguaré, Região Norte do Estado. O homicídio aconteceu no bairro Palmito. O suspeito foi preso momentos após o crime.
Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou no local havia uma aglomeração de pessoas. Dentro da casa, os policiais encontraram a mulher caída no chão, ensanguentada, com uma faca ao lado do corpo.
Testemunhas contaram que o suspeito pelo crime seria o marido da vítima. Familiares disseram que estiveram na residência mais cedo e encontraram o local fechado. No entanto, escutaram quando o acusado teria ameaçado a mulher, dizendo que a mataria se ela não ficasse quieta.
Foi realizada uma perícia na casa. O perito não soube informar a quantidade de perfurações que havia na vítima. O corpo da jovem foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
PRISÃO DO SUSPEITO
Em seguida, os militares seguiram até a casa do suspeito. Ele foi encontrado deitado na sala, com diversas manchas de sangue pelo corpo e na roupa que usava. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus.
Ainda de acordo com a PM, após consulta, os policiais descobriram que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio simples, expedido pela comarca de Conceição da Barra.
Procurada, a assessoria da Polícia Civil informou que a ocorrência não foi localizada no plantão vigente da delegacia pois, aos finais de semana e feriados, só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente. Os nomes da vítima e do suspeito não foram informados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados