Homem é preso após golpes dizendo ter câncer e filha doente em Vila Velha

Vítimas, que haviam feito doações para o suspeito, começaram a desconfiar das histórias e chamaram a polícia; uma das pessoas enganadas deu até emprego ao suspeito

Publicado em 23 de junho de 2025 às 09:51

Imagine descobrir que a rifa que você participou para ajudar na cirurgia de uma criança doente era falsa? Um grupo de pessoas em Jardim Marilândia, Vila Velha, passou por essa situação no último sábado (21): é que um homem de 37 anos, que dizia ter câncer e que a filha tinha uma grave bactéria, estava, na verdade, dando golpes nos vizinhos. >

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, pelo menos três vítimas disseram aos agentes que Eric Xavier de Almeida Araújo contava várias histórias para conseguir doações: falava que ele e a filha estavam fazendo tratamento de câncer, que estava desempregado e que a filha precisava de uma cirurgia. >

Uma das vítimas detalhou aos policiais que Eric chegou até ela dizendo que estava vendendo rifa de um celular, pois a filha estava com uma bactéria na boca e precisava fazer uma cirurgia. Ele chegava a mostrar extratos de doações que já havia recebido, com valores que ultrapassavam os R$ 40 mil.>

Essa história fez com que a vítima comprasse as rifas e também desse um emprego para o homem, em uma loja de material de construção. Logo que começou no novo serviço, o suspeito já pediu um adiantamento de R$ 3,5 mil, para a cirurgia da filha, e o empresário deu. Outras duas pessoas disseram à polícia que também compraram a rifa. >

Como descobriram o golpe

As vítimas começaram a desconfiar das histórias pois o suspeito morava no mesmo bairro, e elas viam que as filhas dele estavam saudáveis. Outro ponto é que o celular que seria sorteado na rifa nunca apareceu. >

No último sábado (21), o homem tentou ir embora da região, em um caminhão de mudanças, momento em que os vizinhos cercaram a casa e chamaram a polícia. Após ouvir as vítimas, os militares questionaram o suspeito e ele confessou os golpes. Segundo o boletim de ocorrência, Eric já tinha um histórico de estelionato. >

Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Conforme consta no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Eric foi autuado por estelionato. A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa dele, e deixa este espaço em aberto para um posicionamento.>

