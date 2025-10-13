Home
Homem é preso após furtar casa de procurador federal em Barro Vermelho

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, os moradores da casa perceberam a ação, contiveram o suspeito, identificado como Diego Lima Leal, e acionaram a polícia

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10:48

Delegacia Regional de Vitória
Suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória (foto) Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 39 anos foi detido neste domingo (12) após invadir a residência de um procurador federal no bairro Barro Vermelho, em Vitória. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, os moradores da casa perceberam a ação, contiveram o suspeito, identificado como Diego Lima Leal, e acionaram a polícia. 

Segundo relato das vítimas que consta no registro policial, Diego teria tentado sair do imóvel com uma mochila levando diversos objetos, incluindo bomba d’água, bomba de piscina, equipamentos de informática e um gerador de energia. Um dos moradores encontrou Diego ainda dentro da residência e o imobilizou após uma luta corporal. O suspeito portava uma faca e chegou a ameaçar as vítimas de morte.

Diego chegou a ser levado até o Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá devido a escoriações nos braços, mãos e pernas, e posteriormente foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. Durante a ação, foram apreendidos três facas, um alicate e uma bicicleta utilizados pelo suspeito.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde acabou autuado em flagrante por roubo qualificado e foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.   

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Diego já possuída passagens pelo Sistema Prisional por furto e roubo de janeiro de 2019 a novembro de 2024.

