Homem é preso após fazer arrastão dentro de Transcol em Vitória

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 13:37
- Atualizado há 6 anos
Um homem de 25 anos foi preso após ser flagrado assaltando um ônibus do Sistema Transcol, em Vitória, na noite desta quarta-feira (7). Ele estava com um comparsa, que conseguiu fugir.
O crime aconteceu na linha 523. Os dois criminosos roubaram os aparelhos de celular de pelo menos 10 passageiros.
O coletivo saiu do Terminal de Jardim América, em Cariacica, com destino ao Terminal de Jacaraípe, na Serra. Quando ele passava em frente à Rodoviária de Vitória, os criminosos entraram e anunciaram o assalto na Praia de Camburi.
Foi graças ao rastreador do celular de uma das vítimas que a polícia prendeu um dos criminosos. “Eu rastreei meu celular, passei para a polícia, que conseguiu fazer o cerco”, disse o passageiro.
Com o criminoso preso, a polícia encontrou uma arma falsa e quatro celulares.
