Linha 523

Homem é preso após fazer arrastão dentro de Transcol em Vitória

Suspeito preso estava com um comparsa, que conseguiu fugir

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 13:37 - Atualizado há 6 anos

Homem é preso depois de roubar celulares em ônibus Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 25 anos foi preso após ser flagrado assaltando um ônibus do Sistema Transcol, em Vitória, na noite desta quarta-feira (7). Ele estava com um comparsa, que conseguiu fugir.

O crime aconteceu na linha 523. Os dois criminosos roubaram os aparelhos de celular de pelo menos 10 passageiros.

O coletivo saiu do Terminal de Jardim América, em Cariacica, com destino ao Terminal de Jacaraípe, na Serra. Quando ele passava em frente à Rodoviária de Vitória, os criminosos entraram e anunciaram o assalto na Praia de Camburi.

Foi graças ao rastreador do celular de uma das vítimas que a polícia prendeu um dos criminosos. “Eu rastreei meu celular, passei para a polícia, que conseguiu fazer o cerco”, disse o passageiro.

Com o criminoso preso, a polícia encontrou uma arma falsa e quatro celulares.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta