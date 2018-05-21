Homem é preso após estuprar mulheres na Serra

Um homem, identificado como Charles Muller Vasconcelos de Souza, de 31 anos, foi preso na manhã deste domingo (20) após estuprar duas mulheres em Parque Jacaraípe, na Serra. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, Charles foi autuado por estupro simples e por estupro qualificado pelo fato de uma das vítimas ser menor de idade.
Nas redes sociais, uma moradora do bairro, que afirma ter prestado socorro às vítimas momentos após o crime, conta que o suspeito morava a apenas três ruas de distância do terreno baldio onde cometeu os crimes.
No relato, ela diz que por volta de 5h50 foi acordada pelos gritos de duas moças. Na rua e sem roupas, elas gritavam desesperadamente que haviam sido violentadas por um homem que as ameaçou com uma arma e as levou para o local ermo. Após uma hora de estupro, uma delas pegou uma pedra e derrubou o sujeito. Elas conseguiram correr pela rua, detalha.
Charles Muller será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.