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Absurdo

Homem é preso após estuprar a própria mãe em Cachoeiro

O acusado, de 32 anos, estava embriagado. A vítima contou que já foi abusada sexualmente pelo filho outras vezes

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 14:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 14:43
.Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Ludmila Smarzaro/Arquivo
Um homem de 32 anos foi preso após estuprar a própria mãe em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, durante o fim de semana. Segundo a Polícia, o acusado estava embriagado. A vítima da violência contou que já foi abusada sexualmente pelo filho outras vezes.
O caso aconteceu por volta das 22h30 do último sábado (03) dentro da casa da vítima, que não teve a idade divulgada. O marido da mulher e pai do acusado contou que, ao chegar em casa, percebeu que sua esposa estava estranha. Em seguida ela contou que o filho havia a violentado após chegar em casa embriagado.
> Professor de Vila Velha investigado por assédio em sala de aula
A vítima ainda disse que o filho só parou de abusar dela quando outro filho, que é deficiente mental, pediu para ele parar. O abuso já teria acontecido outras vezes, mas essa foi a primeira vez que ele foi denunciado.
O acusado foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Mulher.
Homem é preso após estuprar a própria mãe em Cachoeiro

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