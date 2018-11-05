Homem é preso após estuprar a própria mãe em Cachoeiro

.Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Ludmila Smarzaro/Arquivo

Um homem de 32 anos foi preso após estuprar a própria mãe em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, durante o fim de semana. Segundo a Polícia, o acusado estava embriagado. A vítima da violência contou que já foi abusada sexualmente pelo filho outras vezes.

O caso aconteceu por volta das 22h30 do último sábado (03) dentro da casa da vítima, que não teve a idade divulgada. O marido da mulher e pai do acusado contou que, ao chegar em casa, percebeu que sua esposa estava estranha. Em seguida ela contou que o filho havia a violentado após chegar em casa embriagado.

A vítima ainda disse que o filho só parou de abusar dela quando outro filho, que é deficiente mental, pediu para ele parar. O abuso já teria acontecido outras vezes, mas essa foi a primeira vez que ele foi denunciado.

O acusado foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Mulher.