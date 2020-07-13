Homem é preso após espancar e quase arrancar orelha da namorada na Serra

A noite de domingo (12) foi de muitas ocorrências na Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, com outros três registros de agressão. Em Cariacica, um homem agrediu a esposa e a filha de 13 anos. O mesmo aconteceu em outro município da Grande Vitória, em que uma mulher e a filha de 16 anos foram espancadas. Em ambos casos, os autores das agressões eram marido e pai das vítimas.