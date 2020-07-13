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Violência

Homem é preso após espancar e quase arrancar orelha da namorada na Serra

O caso aconteceu no bairro Jardim Carapina, na noite deste domingo (12). Foi uma noite de muitas ocorrências na Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, em Vitória, com outros três registros de agressão  dois deles de mãe e filha agredidas

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 10:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 10:35
Violência contra a mulher
Violência contra a mulher Crédito: Pixabay
Projeto Todas Elas
Uma mulher de 32 anos foi espancada pelo namorado, de 37 anos, no bairro Jardim Carapina, na Serra, na noite deste domingo (12). De acordo com informações da TV Gazeta, no boletim de ocorrência registrado na Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, em Vitória, consta que a mulher foi agredida com socos e chutes e levou mordidas em várias partes do corpo. Em uma das mordidas, ela teve parte da orelha arrancada pelo namorado, segundo o registro.
A reportagem afirmou que, de acordo com a polícia, apesar de bastante agredida e com a orelha sangrando, a mulher conseguiu fugir. O namorado ficou em casa com o celular dela, mas a Polícia Militar foi acionada e o homem acabou preso.

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MÃE E FILHA AGREDIDAS EM CARIACICA

A noite de domingo (12) foi de muitas ocorrências na Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, com outros três registros de agressão. Em Cariacica, um homem agrediu a esposa e a filha de 13 anos. O mesmo aconteceu em outro município da Grande Vitória, em que uma mulher e a filha de 16 anos foram espancadas. Em ambos casos, os autores das agressões eram marido e pai das vítimas.
Ainda na Grande Vitória, uma idosa de 61 anos foi espancada pelo filho, segundo ocorrência registrada na Delegacia do Plantão Especializado da Mulher.
*Com informações da TV Gazeta

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