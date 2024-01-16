Homem é preso após ameaçar e descumprir medida protetiva contra a ex no ES

Após ser preso próximo à casa da ex, em Vila velha, o detido foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 24 anos foi preso após ameaçar matar a ex-namorada, de 25 anos, e ainda tentar encontrá-la à força mesmo com uma medida protetiva o impedindo de se aproximar da a menos de 200 metros da mulher. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (16), no bairro Rio Marinho, em Vila Velha . Segundo o boletim de ocorrência registrado do caso junto à Polícia Militar, a vítima contou que ele já atirou na casa dela para a intimidá-la.

A mulher contou à corporação que ele já a ameaçava há dias, porém, na madrugada desta terça, ele mandou mensagens dizendo que queria se encontrar com ela. Com a negativa, ele então começou a enviar textos prometendo ir até onde ela mora para matá-lá, segundo conta no documento registrado pela vítima.

Com as ameaças feitas pelo ex, a jovem ligou para a polícia que, após chegar no local, viu o homem cerca 20 metros apenas de onde estavam. A distância é muito inferior aos 500 metros estipulados na medida protetiva emitida pela Justiça, o que configura descumprimento da mesma.

De acordo com o BO, ao perceber a presença da PM, ele correu para não ser preso, e quando alcançado pelos militares resistiu à prisão.

Marcas

Na casa da jovem foram encontrados marcas de tiros nas paredes e portão, sendo que a mulher afirmou que as mesmas são de disparos efetuados pelo ex-companheiro. No boletim consta ainda relatos da vítima de agressões sofridas, além de convívio diariamente com ligações em tentativas de reaproximação por parte do ex.

As descrições feitas foram vistas pelos policiais quando ela mostrou, no aplicativo de mensagens, os recados tentando forçar a ter relações e contato com ele.