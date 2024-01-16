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Em Vila Velha

Homem é preso após ameaçar e descumprir medida protetiva contra a ex no ES

O detido foi visto pela polícia a 20 metros da casa da ex-namorada, que tem 25 anos, descumprindo a medida protetiva que determina, no mínimo, 500 metros de distância
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

16 jan 2024 às 16:32

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 16:32

Plantão Especializado da Mulher (PEM)
Após ser preso próximo à casa da ex, em Vila velha, o detido foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher, em Vitória   Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 24 anos foi preso após ameaçar matar a ex-namorada, de 25 anos, e ainda tentar encontrá-la à força mesmo com uma medida protetiva o impedindo de se aproximar da a menos de 200 metros da mulher. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (16), no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Segundo o boletim de ocorrência registrado do caso junto à Polícia Militar, a vítima contou que ele já atirou na casa dela para a intimidá-la. 
A mulher contou à corporação que ele já a ameaçava há dias, porém, na madrugada desta terça, ele mandou mensagens dizendo que queria se encontrar com ela. Com a negativa, ele então começou a enviar textos prometendo ir até onde ela mora para matá-lá, segundo conta no documento registrado pela vítima.

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Com as ameaças feitas pelo ex, a jovem ligou para a polícia que, após chegar no local, viu o homem cerca 20 metros apenas de onde estavam. A distância é muito inferior aos 500 metros estipulados na medida protetiva emitida pela Justiça, o que configura descumprimento da mesma.
De acordo com o BO, ao perceber a presença da PM, ele correu para não ser preso, e quando alcançado pelos militares resistiu à prisão.

Marcas

Na casa da jovem foram encontrados marcas de tiros nas paredes e portão, sendo que a mulher afirmou que as mesmas são de disparos efetuados pelo ex-companheiro. No boletim consta ainda relatos da vítima de agressões sofridas, além de convívio diariamente com ligações em tentativas de reaproximação por parte do ex.
As descrições feitas foram vistas pelos policiais quando ela mostrou, no aplicativo de mensagens, os recados tentando forçar a ter relações e contato com ele.
A Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito foi conduzido ao Plantão Especializado da Mulher (PEM) e autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva, resistência, ameaça e injúria, ambas na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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