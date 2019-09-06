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Tinha medida protetiva

Homem é preso após ameaçar a ex e a mãe dela com faca em Marataízes

Mãe e filha ficaram feridas quando tentaram se proteger das ameaças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2019 às 08:45

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 08:45

Delegacia de Itapemirim Crédito: Divulgação | Governo do Estado
Mãe e filha ficaram feridas, na noite desta quinta-feira (05), no bairro Boa Vista do Sul, em Marataízes, no Litoral Sul. As duas foram agredidas pelo ex-namorado da filha, que entrou na residência com uma faca ameaçando matar a ex.
Após a ameaça, o suspeito fugiu e as mulheres foram socorridas ao Hospital Santa Helena, em Itapemirim. Elas foram medicadas, receberam alta e prestaram depoimentos na delegacia.
A ex-namorada já tem uma medida protetiva contra o homem, que foi preso na manhã desta sexta-feira (06) e aguarda na delegacia de Itapemirim o direcionamento do delegado.

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