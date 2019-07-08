Home
Homem é preso após ameaçar a ex com faca e pedaço de madeira em Guaçuí

Além da ameaça, ele estava descumprindo da medida protetiva

Gazeta Online

Publicado em 8 de julho de 2019 às 13:27

 - Atualizado há 6 anos

Homem é detido com faca e pedaço de madeira ameaçando a ex-esposa Crédito: Divulgação Polícia Militar

A Polícia Militar foi acionada na tarde deste domingo (07) para atender a solicitação de uma mulher, de 25 anos, que estaria recebendo ameaças do ex-companheiro, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba.

Segundo a mulher, o ex, de 25 anos, estava ameaçando ela na frente do filho de dois anos com uma faca e um pedaço de madeira que tinha um prego em uma das pontas. Além da ameaça, o ex-companheiro também estava descumprindo uma medida protetiva da Lei Maria da Penha.

Com a chegada da Polícia, o acusado fugiu para um pasto próximo à  residência e, quando foi encontrado, estava com o pedaço de madeira e a faca na cintura. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Alegre.

Homem é preso após ameaçar a ex com faca e pedaço de madeira em Guaçuí

