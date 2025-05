Noroeste do ES

Homem é preso após ameaça e extorsão dentro de motel em Colatina

Vítima foi obrigada a comprar droga e pagar R$ 200 da diária no estabelecimento após ter moto furtada; Polícia Militar prendeu o suspeito no bairro Barbados

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Publicado em 25 de maio de 2025 às 13:04

Suspeito ameaça vítima e exige pagamento de motel em Colatina Crédito: Polícia Militar

Um homem foi preso dentro de um motel em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, após denúncias de furto, ameaças e extorsão. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na manhã de sábado (24), no bairro Barbados. A vítima, um outro homem, ligou para a PM de fora do estabelecimento relatando os crimes praticados pelo suspeito. >

Segundo a Polícia Militar, na ligação, um homem disse que a motocicleta dele foi furtada no dia anterior. A vítima contou que, após o furto, ela passou a noite na casa da mãe do suspeito de furtar o veículo e, na manhã de sábado, por volta de 8h, o suspeito chegou na residência obrigando a vítima a sair com ele de moto. Eles foram em direção ao bairro 15 de Outubro onde o suspeito ameaçou a vítima para que comprasse um papelote de cocaína.>

Posteriorment, ainda de acordo com a PM, eles foram até um motel no bairro Barbados, onde encontraram uma mulher. No local, o suspeito voltou a ameaçar o homem para que pagasse a estadia, que custava aproximadamente R$ 200,00. >

A vítima aproveitou um momento de distração para sair do quarto e fazer uma ligação, momento em que acionou a Polícia Militar.>

>

A equipe policial se deslocou até o motel e localizou a motocicleta furtada, além do suspeito e da mulher que estava com ele. Foi confirmada a restrição de furto/roubo da moto no sistema do Detran-ES. >

O suspeito foi detido e encaminhado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde o caso será investigado. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta