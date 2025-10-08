Violência doméstica

Homem é preso após agressões à companheira e ao enteado na Serra

Mulher contou à polícia que as agressões eram constantes e que o filho, de seis anos, chegou a urinar e defecar de medo durante uma das violências.

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11:37

Caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional, da Serra Crédito: Divulgação/Disque Denúncia

Um homem de 43 anos foi preso na noite de terça-feira (7) após a companheira dele, de 28 anos, denunciar que ela e o filho de seis anos vinham sendo agredidos e ameaçados. O caso aconteceu no bairro Costa Dourada, na Serra. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que em um dos episódios de violência a criança chegou a urinar e defecar enquanto apanhava.

A mulher relatou que mantinha um relacionamento com o suspeito há cerca de dois anos e que, desde o início da convivência, sofria ameaças e agressões. Ela decidiu procurar ajuda após o homem espancar o filho dela na segunda-feira (6). O suspeito foi detido em casa e conduzido à Delegacia Regional da Serra.

A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por vias de fato, injúria e ameaça, todos enquadrados na Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.

