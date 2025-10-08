Home
>
Polícia
>
Homem é preso após agressões à companheira e ao enteado na Serra

Homem é preso após agressões à companheira e ao enteado na Serra

Mulher contou à polícia que as agressões eram constantes e que o filho, de seis anos, chegou a urinar e defecar de medo durante uma das violências.

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11:37

Caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional, da Serra
Caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional, da Serra Crédito: Divulgação/Disque Denúncia

Um homem de 43 anos foi preso na noite de terça-feira (7) após a companheira dele, de 28 anos, denunciar que ela e o filho de seis anos vinham sendo agredidos e ameaçados. O caso aconteceu no bairro Costa Dourada, na Serra. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que em um dos episódios de violência a criança chegou a urinar e defecar enquanto apanhava. 

Recomendado para você

Vítimas foram algemadas ao corrimão da escada e amordaçadas e tiveram prejuízo em mais de R$ 60 mil; crime ocorreu em janeiro deste ano

Suspeito de fazer casal refém e roubar ouro em Colatina é preso em MG

Suspeito encapuzado invadiu o salão e agrediu o dono do estabelecimento; ataque teria sido motivado por ciúmes

Grávida é baleada de raspão na barriga em salão de beleza em Vila Velha

Clenilson Ataíde de Jesus Barbosa foi reconhecido pelas câmeras do Cerco Inteligente enquanto estava na linha 503, passando pela rodovia Carlos Lindemberg

Homem com mandado de prisão é preso dentro de ônibus do Transcol em Vila Velha

A mulher relatou que mantinha um relacionamento com o suspeito há cerca de dois anos e que, desde o início da convivência, sofria ameaças e agressões. Ela decidiu procurar ajuda após o homem espancar o filho dela na segunda-feira (6). O suspeito foi detido em casa e conduzido à Delegacia Regional da Serra.

Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por vias de fato, injúria e ameaça, todos enquadrados na Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais