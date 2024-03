Homem é preso após agredir mulher e ir para o bar em Cariacica

Suspeito de 46 anos ainda tentou impedir vítima de acionar a polícia, jogando celular dela no chão; crime ocorreu no bairro Alto Lage, na manhã de domingo (10)

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante após agredir a companheira, de 54 anos, com socos e empurrões na manhã de domingo (10). O crime aconteceu no bairro Alto Lage, em Cariacica.

Consta em boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar que, conforme relato da mulher, o suspeito estaria alcoolizado e sob efeito drogas no momento das agressões. Ele não está sendo identificado para preservar a identidade da vítima.

A mulher contou à PM que chegou em casa depois do trabalho e foi seguida pelo suspeito, que estava alterado. As agressões começaram após o homem discutir com ela por causa da televisão.