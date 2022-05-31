Homem é preso após agredir mãe e filha com socos e chutes na Serra

Moradora da Serra disse que marido bateu o carro dela contra um poste para deixá-la no prejuízo e quando o questionou foi agredida Crédito: Fabrício Christ

Um homem de 46 anos foi preso na noite desta segunda-feira (30), depois de agredir com socos e chutes a sua mulher, uma empresária de 44 anos, e a filha dela, no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra , Grande Vitória.

A mulher contou aos policiais militares que as agressões começaram porque Alemir Tosi da Silva bateu o carro dela em um poste, provocando um prejuízo. Ela, então, decidiu questionar o marido.

Inicialmente, a mulher decidiu não chamar a polícia, mas logo o homem voltou a agredi-la. A filha dela então deu um golpe mata-leão nele para defender a mãe.

Quando os militares chegaram à casa da empresária, ela se recusou a seguir com a ocorrência contra o companheiro e eles conversaram com o agressor.

Porém, cerca de dez minutos após a saída dos PMs, Alemir partiu para cima da mulher novamente. Ela a filha saíram correndo de casa pedindo socorro e a polícia foi chamada de novo.

"Eu falei: 'vamos deixar pra lá'. Com cinco minutos que a polícia saiu, ele veio de novo agredindo a mim e minha filha com socos e ponta pés. Nós saímos correndo na rua", contou.

Moradora da Serra, ES, disse que marido bateu o carro dela contra um poste para deixá-la no prejuízo e quando o questionou foi agredida Crédito: Fabrício Christ

A empresária disse que se arrepende de ter pedido para o companheiro não ser preso e contou que durante o relacionamento de três anos foi agredida outras vezes.

"ONTEM EU VI A MORTE DE PERTO"

"Ele já tinha agredido a ex-mulher e a mim. Às vezes, as ameaças vêm e depois pede desculpas e está tudo bem. Você acha que está tudo bem, mas não está. Não existe perdão. A partir do momento que falou uma palavra ou levantou uma mão pra você, ele vai te matar. Ontem eu vi a morte de perto", disse a empresária.

Alemir foi preso e autuado por lesão corporal e ameaça contra mãe e filha. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.