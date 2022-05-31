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Violência

Policial é ferido no rosto com faca ao abordar suspeito em Vitória

O policial militar disse que, antes de ser preso, o suspeito e outras pessoas atacaram os militares com pedras e pedaços de madeira

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 12:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2022 às 12:06
Policial é ferido no rosto com faca ao abordar suspeito em Vitória
Policial é ferido no rosto com faca ao abordar suspeito em Vitória Crédito: Oliveira Alves
Um policial militar foi ferido no rosto com uma faca por um suspeito de furto que resistiu à abordagem, na madrugada desta terça-feira (31), no bairro Praia do Suá, em Vitória.
O caso começou na Rua Duckla de Aguiar, que serve de acesso à Terceira Ponte. O policial e outro militar procuravam por um suspeito de invadir uma casa na região. Eles o encontraram, mas na hora da abordagem, Luan Teixeira Alves, de 19 anos, reagiu.
Durante a revista, um dos militares encontrou uma faca na cintura de Luan, mas ele pegou outra faca e o feriu no nariz. Em seguida, Luan resistiu à prisão e atirou várias pedras e pedaços de pau na direção dos policiais, dizendo que não seria preso.
Depois, o suspeito correu e pediu ajuda para traficantes da entrada do Morro da Garrafa, que atacaram os militares com pedras e pedaços de madeira.
Conforme descrito na ocorrência policial registrada pelos militares, um dos suspeitos apontou uma arma na direção dos policiais. Em seguida, um dos PMs atirou para dispersar o grupo. O carro da polícia foi atingido durante o ataque.
Os suspeitos fugiram, mas depois o mesmo homem, não identificado, teria aparecido por trás de um muro e disparado duas vezes contra os policiais.
Luan acabou preso. Com ele, os policiais encontraram objetos que foram furtados de uma casa da região. Uma mulher de 28 anos, suspeita de fazer parte do grupo que atirou pedras nos PMs, também foi detida.
Luan e a mulher foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de receptação, resistência e por destruir coisa alheia.
Já Luan foi autuado em flagrante pelo crime de furto com pena aumentada por destruir coisa alheia e tentativa de homicídio contra agente da lei. Os dois foram encaminhados ao Sistema Prisional.
*Com informações de André Falcão, da TV Gazeta, e do g1 ES

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