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Em estrada

Homem é encontrado morto com as mãos amarradas em Guriri

O corpo da vítima está no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser identificado e ser feito o exame que irá identificar a causa da morte

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 09:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2022 às 09:28
O corpo de um homem foi encontrado na tarde de domingo (29) em uma estrada no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o cadáver estava em estado de decomposição e com as mãos amarradas. Por conta das condições, não foi possível identificar o homem.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como encontro de cadáver e foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. O corpo da vítima está no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser identificado e ser feito o exame que irá identificar a causa da morte.
Foto: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
A expectativa é que o resultado do laudo seja apresentado em 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias. Em casos que são solicitados exames laboratoriais, o prazo pode aumentar, quando se precisa de teste de DNA, em mais 30 dias, e histopatológico, entre 60 e 90 dias, de acordo com a polícia. 

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