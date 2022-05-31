Homem é encontrado morto com as mãos amarradas em Guriri

O corpo de um homem foi encontrado na tarde de domingo (29) em uma estrada no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o cadáver estava em estado de decomposição e com as mãos amarradas. Por conta das condições, não foi possível identificar o homem.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como encontro de cadáver e foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. O corpo da vítima está no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser identificado e ser feito o exame que irá identificar a causa da morte.
A expectativa é que o resultado do laudo seja apresentado em 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias. Em casos que são solicitados exames laboratoriais, o prazo pode aumentar, quando se precisa de teste de DNA, em mais 30 dias, e histopatológico, entre 60 e 90 dias, de acordo com a polícia.