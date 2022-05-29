Homem é preso após agredir esposa e filha em Cariacica

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante por agredir a esposa e a filha dentro de casa no bairro em Sotelândia, Cariacica , na noite de sábado (28). A mulher de 61 anos informou à Polícia Militar que as duas foram agredidas, sofreram puxões de cabelo, lesões no braço e joelho. A filha, de 23 anos, disse ainda que teve o pescoço apertado pelo pai e recebeu socos no peito.

As vítimas disseram que a situação é recorrente e que o homem costuma ameaçar a esposa sempre que está nervoso. Durante as ameaças, ele diz que tem uma arma. Vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas disseram à repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, que a mulher já foi agredida outras vezes pelo marido, e que a filha do casal se mudou da casa por conta da violência.

O homem foi autuado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo informado em boletim de ocorrência, algumas pessoas perceberam a situação e entraram em luta corporal com o suspeito. Ele ficou imobilizado na rua até a chagada da polícia.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante. De acordo com a Polícia Militar, as partes foram encaminhadas para o Plantão Especializado da Mulher.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.