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Vivendo sob ameaças

Homem é preso após agredir esposa e filha em Cariacica

O caso de violência contra duas mulheres aconteceu na noite de sábado (28), no bairro Sotelândia. Populares ainda lutaram contra o suspeito ao perceberem a situação

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 14:41

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 mai 2022 às 14:41
Um homem de 55 anos foi preso em flagrante por agredir a esposa e a filha dentro de casa no bairro em Sotelândia, Cariacica, na noite de sábado (28). A mulher de 61 anos informou à Polícia Militar que as duas foram agredidas, sofreram puxões de cabelo, lesões no braço e joelho. A filha, de 23 anos, disse ainda que teve o pescoço apertado pelo pai e recebeu socos no peito.
As vítimas disseram que a situação é recorrente e que o homem costuma ameaçar a esposa sempre que está nervoso. Durante as ameaças, ele diz que tem uma arma. Vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas disseram à repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, que a mulher já foi agredida outras vezes pelo marido, e que a filha do casal se mudou da casa por conta da violência.
Viatura da Polícia Civil
O homem foi autuado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo informado em boletim de ocorrência, algumas pessoas perceberam a situação e entraram em luta corporal com o suspeito. Ele ficou imobilizado na rua até a chagada da polícia.
O homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante. De acordo com a Polícia Militar, as partes foram encaminhadas para o Plantão Especializado da Mulher.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

COMO DENUNCIAR VIOLÊNCIA CONTRA MULHER?

O Ligue 180 presta uma escuta às mulheres em situação de violência. O serviço recebe e encaminha denúncias aos órgãos competentes. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher. O Ligue 180 atende todo o território nacional.

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