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Violência contra a mulher

Homem é preso após agredir esposa de 76 anos

Idosa chamou a polícia após ser agredida pelo marido, um homem de 39 anos, na zona rural de Nova Venécia. Ele tinha um alvará de soltura pelo mesmo crime

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 15:19
Homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Reprodução / Google Maps
Um homem de 39 anos foi preso na manhã deste domingo (08), em Nova Venécia, no Norte do Estado, acusado de agredir a esposa dele, uma idosa de 76 anos. O crime aconteceu no distrito de Cedrolândia, zona rural do município.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima apresentava diversas lesões pelo corpo e acionou os militares. Quando os policiais chegaram no local, o acusado permanecia na casa. Não é a primeira vez que a mulher é agredida pelo companheiro. A PM informou que ele estava com um alvará de soltura pelo mesmo crime.
O suspeito foi detido e encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Já a vítima foi levada a um hospital da região para a confecção do laudo de lesões corporais.

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