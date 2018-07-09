Homem é preso após agredir esposa de 76 anos

Homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Reprodução / Google Maps

Um homem de 39 anos foi preso na manhã deste domingo (08), em Nova Venécia, no Norte do Estado, acusado de agredir a esposa dele, uma idosa de 76 anos. O crime aconteceu no distrito de Cedrolândia, zona rural do município.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima apresentava diversas lesões pelo corpo e acionou os militares. Quando os policiais chegaram no local, o acusado permanecia na casa. Não é a primeira vez que a mulher é agredida pelo companheiro. A PM informou que ele estava com um alvará de soltura pelo mesmo crime.