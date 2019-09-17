Homem é preso após agredir a nora em São Gabriel da Palha

Viatura, Polícia, Polícia Militar, crime, assassinato Crédito: Carlos Alberto Silva

Polícia Militar após agredir a nora em São Gabriel da Palha, Região Noroeste do Estado. De acordo com a polícia, a confusão começou por causa da compra de interruptores que seriam usados nas instalações elétricas de um imóvel da família. Um homem foi preso pelaapós agredir a nora em, Regiãodo Estado. De acordo com a polícia, a confusão começou por causa da compra de interruptores que seriam usados nas instalações elétricas de um imóvel da família.

Na manhã do último domingo (15), a vítima foi até a 3ª Companhia do 2º Batalhão, localizada em São Gabriel da Palha, e relatou que após o término de uma cerimônia religiosa, o sogro dela entrou em contato com o filho para pedir uma carona.

No caminho, durante uma conversa, a mulher convidou o sogro para instalar interruptores em sua casa, além de passar a tarde com os netos. Após o convite, segundo relato da vítima, o homem ficou alterado e passou a questionar sobre o dinheiro para comprar os componentes elétricos.

Ao chegarem ao imóvel, o sogro continuou ofendendo a nora. Nervoso, o homem puxou a mulher de dentro do carro pelo pescoço, puxou ela pelo cabelo e tentou enforcar a vítima. A agressão foi apartada por um grupo de pessoas que estava no local. Ela foi socorrida ao Pronto Atendimento do município.