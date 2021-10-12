Capital

Homem é preso ao tentar furtar fios nas Cinco Pontes, em Vitória

Crime foi impedido graças à denúncia de testemunhas, que acionaram a Guarda Municipal. Outros dois homens conseguiram fugir

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 17:04

12 out 2021 às 17:04
Guarda Municipal prendeu homem que tentou furtar fios nas Cinco Pontes Crédito: Guarda Municipal de Vitória
Um homem foi preso tentando furtar fios das Cinco Pontes, em Vitória, na noite de segunda-feira (11). O crime foi impedido graças à denúncia de testemunhas, que acionaram a Guarda Municipal. No entanto, o material já havia sido arrancado. 
A tentativa de furto aconteceu por volta das 19h30. Pessoas que estavam próximas do local informaram que três homens estavam furtando os fios.
Quando os agentes chegaram até o local, um homem foi preso e outros dois conseguiram fugir.
O preso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Guarda, ele tem passagens por furto, roubo e receptação. O nome do preso não foi divulgado.
Um caminhão da Guarda Municipal foi acionado para transportar os fios e uma bicicleta que foi abandonada até a delegacia.
Com informações do G1 ES

