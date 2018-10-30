Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Homem é preso ao tentar comprar celular com identidade falsa no ES

Foi a segunda vez que o homem iria aplicar o golpe em menos de um mês na loja
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 17:49

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 17:49

Delegacia de Itapemirim Crédito: Divulgação | Governo do Estado
Um homem de 37 anos foi preso na manhã desta terça-feira (30) após tentar comprar um celular com documento falso em Marataízes, Litoral Sul do Estado. Segundo a Polícia Civil, ele foi detido na loja de uma operadora tentando aplicar o golpe pela segunda vez em menos de um mês.
A prisão, de acordo com o delegado de Itapemirim, Djalma Pereira, aconteceu no momento da compra de um aparelho celular. Funcionários do local acionaram a polícia e Rodrigo Nunes Lírio, 37 anos, foi autuado em flagrante por uso de documento falso e estelionato.
A empresa contou que o rapaz esteve na loja no início do mês e comprou dois aparelhos, custando R$ 2,7 mil, com outra identidade, porém, com a mesma foto. Ele disse que vendeu os aparelhos para comprar leite, comentou o delegado.
Rodrigo foi ouvido pela polícia e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados