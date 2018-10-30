Homem é preso ao tentar comprar celular com identidade falsa no ES

Um homem de 37 anos foi preso na manhã desta terça-feira (30) após tentar comprar um celular com documento falso em Marataízes, Litoral Sul do Estado. Segundo a Polícia Civil, ele foi detido na loja de uma operadora tentando aplicar o golpe pela segunda vez em menos de um mês.
A prisão, de acordo com o delegado de Itapemirim, Djalma Pereira, aconteceu no momento da compra de um aparelho celular. Funcionários do local acionaram a polícia e Rodrigo Nunes Lírio, 37 anos, foi autuado em flagrante por uso de documento falso e estelionato.
A empresa contou que o rapaz esteve na loja no início do mês e comprou dois aparelhos, custando R$ 2,7 mil, com outra identidade, porém, com a mesma foto. Ele disse que vendeu os aparelhos para comprar leite, comentou o delegado.
Rodrigo foi ouvido pela polícia e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.