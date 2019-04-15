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Nas partes íntimas

Homem é preso ao levar drogas para o irmão em presídio de Vila Velha

Caso aconteceu na Penitenciária Estadual de Vila Velha III na tarde de hoje

Publicado em 14 de Abril de 2019 às 21:39

Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

14 abr 2019 às 21:39
Flagrante foi feito na Penitenciária Estadual de Vila Velha III Crédito: Carlos Alberto Silva / Arquivo A Gazeta
Um homem de 28 anos foi preso na tarde deste domingo (14), por volta das 13h, enquanto tentava levar drogas e cigarros para o irmão que está preso na Penitenciária Estadual de Vila Velha III.
Segundo a Polícia, quem estava com as drogas é Luciano dos Santos, 28. Ele carregava 37 buchas de maconha e 23 de tabaco – tudo nas partes íntimas.
O caso foi levado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vila Velha. Como já tem uma condenação em aberto, Luciano ficará preso. No entanto, a Sejus ainda não informou por qual crime ele foi condenado, nem quando aconteceu a condenação.
 

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