Homem é preso ao levar drogas para o irmão em presídio de Vila Velha

Um homem de 28 anos foi preso na tarde deste domingo (14), por volta das 13h, enquanto tentava levar drogas e cigarros para o irmão que está preso na Penitenciária Estadual de Vila Velha III.
Segundo a Polícia, quem estava com as drogas é Luciano dos Santos, 28. Ele carregava 37 buchas de maconha e 23 de tabaco – tudo nas partes íntimas.
O caso foi levado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vila Velha. Como já tem uma condenação em aberto, Luciano ficará preso. No entanto, a Sejus ainda não informou por qual crime ele foi condenado, nem quando aconteceu a condenação.