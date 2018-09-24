Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste

Homem é preso acusado de tentar estuprar enteada em Baixo Guandu

O homem, 29 anos, também é acusado de ameaçar a companheira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 15:09

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 15:09

Crime foi registrado em Baixo Gundu, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola/TV Gazeta
Um homem de 29 anos acusado de tentar estuprar a própria enteada, uma menina de 12 anos, e ainda ameaçar a companheira, uma mulher de 36 anos, com uma faca fabricada por ele em Baixo Guandu, região Noroeste do Estado, foi preso na manhã desta segunda-feira (24) com 30 munições de diferentes calibres.
De acordo com a Polícia Militar, uma viatura foi até a casa da família após a denúncia de tentativa de estupro. Segundo as informações, a garota dormia quando foi surpreendida pelo padrasto, que tentou abusar sexualmente dela. O homem teria saído de casa e justificou que foi vender uma caixa de munições calibre 12.
> Jovem é assassinada pelo ex-companheiro em São Mateus
Os militares realizaram buscas e encontraram o acusado com duas munições de calibre 22. A PM retornou até a residência da companheira do acusado e encontrou nos pertences dele 22 munições calibre 12, seis munições calibre 44 e ainda uma faca de fabricação caseira que o suspeito fez para ameaçar a mulher. Ela contou aos policiais que sofria ameaças quando pedia para que o homem fosse embora de sua casa.
O acusado foi detido pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia de Baixo Guandu junto com as munições apreendidas.
Acusado por tentativa de estupro é preso com munições em Baixo Guandu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 06/04/2026
Imagem de destaque
Limite maior de velocidade na BR 101: segurança é que deve ditar a regra
Imagem BBC Brasil
O truque mental viral que promete ajudar a dormir melhor — e o que a ciência diz sobre isso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados