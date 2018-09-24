Homem é preso acusado de tentar estuprar enteada em Baixo Guandu

Crime foi registrado em Baixo Gundu, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola/TV Gazeta

Um homem de 29 anos acusado de tentar estuprar a própria enteada, uma menina de 12 anos, e ainda ameaçar a companheira, uma mulher de 36 anos, com uma faca fabricada por ele em Baixo Guandu , região Noroeste do Estado, foi preso na manhã desta segunda-feira (24) com 30 munições de diferentes calibres.

De acordo com a Polícia Militar, uma viatura foi até a casa da família após a denúncia de tentativa de estupro. Segundo as informações, a garota dormia quando foi surpreendida pelo padrasto, que tentou abusar sexualmente dela. O homem teria saído de casa e justificou que foi vender uma caixa de munições calibre 12.

Os militares realizaram buscas e encontraram o acusado com duas munições de calibre 22. A PM retornou até a residência da companheira do acusado e encontrou nos pertences dele 22 munições calibre 12, seis munições calibre 44 e ainda uma faca de fabricação caseira que o suspeito fez para ameaçar a mulher. Ela contou aos policiais que sofria ameaças quando pedia para que o homem fosse embora de sua casa.

O acusado foi detido pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia de Baixo Guandu junto com as munições apreendidas.