Homem é preso acusado de abusar de menina de 4 anos em Aracruz

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 14:39
- Atualizado há 6 anos
Um homem de 46 anos foi preso em Aracruz, região Norte do Estado, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 4 anos. O crime aconteceu no final da tarde deste domingo (04). Para a polícia, a vítima confirmou a violência sexual e o suspeito foi levado para a delegacia.
De acordo com a Polícia Militar, uma viatura seguiu para o bairro após denúncias de moradores de que uma criança foi abusada e que a população teria detido o suspeito. O local onde aconteceu o crime não será informado para proteger a identidade da criança.
Quando chegou no local, os policiais localizaram o acusado, a vítima e a mãe da menina. Aos militares, a menina contou o que o suspeito teria feito com ela. Testemunhas também disseram à PM que viram o homem indo em direção à criança atrás de uma casa e, momentos depois, ela teria saído correndo e chorando para a casa da mãe.
Ainda segundo a PM, o suspeito estava visivelmente embriagado. Ele negou as acusações e disse que tudo não passava de um mal entendido. Com a declaração da vítima, o acusado foi conduzido à 13ª Delegacia Regional de Aracruz.
Em nota, a Polícia Civil informou que Carlos Nascimento Santos foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha V.
