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Teria resistido

Homem é morto por PM durante abordagem no meio de rua em Castelo

PM disse que suspeito resistiu à abordagem e chegou a bater duas vezes na mão do policial, impedindo revista pessoal, além de levar mão à cintura; com homem foi encontrado somente um celular

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 12:39

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 dez 2023 às 12:39
Homem é morto por policial militar em Castelo
Homem é morto por policial militar em Castelo Crédito: Leitor| A Gazeta
Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi morto após fugir de uma abordagem policial no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, na abordagem pessoal ele deu um tapa na mão do policial, o empurrou e levou a mão a cintura. Diante da iminente injusta agressão, o militar efetuou um disparo e atingiu o homem, que morreu no local.
A PM disse ter sido acionada por um morador, que contou aos militares que na noite de terça-feira (12) ouviu tiros e, de sua casa, presenciou um suspeito saindo do local com uma bicicleta em alta velocidade. O homem informou que o indivíduo estava bastante exaltado e teria fugido sentido ao campo de futebol do bairro Niterói, e ainda mostrou um vídeo aos policiais que indicava a conduta criminosa no dia anterior.
A partir da denúncia recebida, a Polícia Militar fez buscas para achar o suspeito e abordou outro morador, que confirmou o caso e contou que quem havia atirado era o rapaz da bicicleta. Os tiros, segundo relatos à PM, teriam sido contra o irmão do homem, por conta de uma briga familiar.
Após buscas na cidade, o rapaz da bicicleta foi visto pedalando e perceberam que ele tinha um volume na região da cintura. Ele recebeu voz de abordagem, mas desobedeceu, colocou a mão na cintura e fugiu em direção ao bairro Santo Andrezinho.
A PM afirmou que ele foi acompanhado a pé e que, por diversas vezes, os militares determinaram que ele se colocasse em posição de abordagem, porém ele continuou fugindo e colocou novamente a mão na cintura.
Ainda conforme a PM, quando os policiais se aproximaram do indivíduo, novamente ordenando que ele se colocasse em posição de abordagem, o suspeito desembarcou da bicicleta. Um dos policiais tentou uma aproximação, mas o homem deu um tapa na mão do militar, impedindo que ele realizasse a busca pessoal. Em uma segunda tentativa de busca pessoal, ele deu outro tapa na mão do policial, além de empurrá-lo e levar a mão na cintura.
A PM disse que diante da iminente injusta agressão, o militar atirou e atingiu o rapaz. Ele caiu no chão, soltando um objeto que estava na sua cintura, que era um aparelho celular. O Samu foi acionado e atestou a morte do rapaz.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que caso seguirá sob investigação da Delegacia de Castelo. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
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